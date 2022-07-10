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黃郁婷條款 國手言行不當 擬廢資格討獎金

記者葉冠妤、許維寧／台北10日電
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

中華台北滑冰選手黃郁婷，因身著中國大陸隊服拍片惹議，教育部因此增訂「黃郁婷條款」，明定不當言行損害國家代表隊形象或國家榮譽，最重可廢除國手資格。勞動部近日也預告修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，除技能競賽國手言行不當，可廢止國手資格，若發生在競賽結束前，還可追回最高120萬元台幣（約4萬美元）的獎助學金。

勞動部近日預告修正「技能競賽實施及獎勵辦法」，明定代表國家參與國際賽選手，如言行不當致損害國家形象聲譽，如公開發表矮化國格言論等，得廢止其國手資格；若發生於競賽結束前，還可依情節輕重，追繳部分或全部獎助學金。

為鼓勵青少年精進技能，修正草案也調升青少年組及國際性賽事培訓團隊獎助學金，將青少年組獎金從原本的五分之一調升為四分之一，國際技能競賽、亞洲技能競賽及展能節職業技能競賽獲第一名的培訓團隊獎助學金，也調升至以獲獎選手獎助學金的二分之一核算。

此外，教育部正式修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第九條學歷「不予採認」狀況新增數個樣態，如中國大陸學校若未經教育部核定，便在台灣設立分校或分部，在台招生授予的學位將不予採認。此外，若學生未註冊和入學，僅靠論文著作就取得的大陸學位也同樣不獲採認。

教育部表示，本次修正後新增，若台灣學生就讀於名冊中核可的大學，但未經註冊入學和修業，僅以「論文著作」取得博士學位，即便陸方授予學位，台灣也不予採認。

此外，近年受到疫情影響或便民考量，世界各地教育狀況均出現變化。過去原規定，大陸地區學校若以函授或遠距教學取得學歷均不採認，這次也修法放寬遠距教學取得的學位可獲採認，但仍設立不得超過畢業總學分數二分之一限制。

本次採認辦法修正也新增，若大陸學校未經教育部核定，就在台灣設立分校、分部、學位專班或委託機構在台招生授課，即便課程結束後大陸學校授予學歷，但台灣教育部不予採認。

此外，近年大陸學校名譽、榮譽博士頭銜浮濫發放，教育部表示，由於榮譽學位不屬於正規學位，這次修法也一同將大陸授予的榮譽、名譽博士列為不採認。

教育部 招生 疫情

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