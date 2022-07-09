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安倍之死 綠委：東亞地緣政治恐受衝擊 國安團隊須留意效應

台灣新聞組／台北9日電
立法委員邱志偉指出，前日相安倍晉三之死恐衝擊東亞地緣政治，示警國安團隊須留意後續效應。（本報資料照片）
立法委員邱志偉指出，前日相安倍晉三之死恐衝擊東亞地緣政治，示警國安團隊須留意後續效應。（本報資料照片）

友台的日本前首相安倍晉三昨天不幸遭槍擊逝世，學者認為此意外應不會影響日本自民黨長期的友台立場，安倍率先將台海有事與美日同盟連結起來，此思維已受到美日峰會公開確認，影響深遠。

中央社報導，國防院國家安全研究所副研究員王尊彥表示，安倍晉三是自民黨內部最大派系「安倍派」的領袖，雖然現階段還不知道他過世將會對該派系產生什麼影響，但清楚的是，自民黨長期以來的友台立場，以及自民黨政府對於台海和平穩定的關注，不會因此而有所改變。

王尊彥說，俄烏戰爭爆發之後，日本政府一面關注歐陸戰情，另一面卻更擔心中國可能趁機對台灣動武。從岸田最近出席G7峰會和北約峰會時，不忘提醒國際社會要關切台海的和平與穩定來看，安倍大聲疾呼的挺台立場，確實已經形成在安倍之後的日本政府都必須要承襲的外交路線，而這將不會因為安倍的離世出現變化。

台北中國時報報導，安倍是自民黨最大派系「清和政策研究會」會長，他堅定的友台路線，可能也影響現任首相岸田文雄的對台立場。但隨著他遇刺身亡，日本政壇人士已擔心，暴力事件危及到政治人物的性命安全，可以想見未來自民黨內的強硬派勢必會抬頭，是否會動搖自民黨政權未來的政治走向，後續派閥整合待觀察。

報導指出，民進黨立委邱志偉就示警，挺台日本前首相遇刺，勢必會為東亞地緣政治埋下更多動盪風險，後續效應，台灣國安團隊必須特別留意。但曾經留日且與日本政界互動良好的監察院副院長李鴻鈞則指出，岸田文雄內閣中，有很多是安倍政府時期的成員與親近人馬，例如胞弟岸信夫、心腹金子恭之等人，對日本有極大影響力，加上整個日本國情，對台政策的大原則不會改變。

安倍 日本 岸田文雄

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