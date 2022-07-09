「最友台日相」走了 安倍曾多次強調「台灣有事等同日本有事」

日本前首相安倍晉三（右）友台立場明顯，圖為安倍2011年與民進黨主席蔡英文會晤。(本報資料照片)

不幸遇刺身亡的日本 前首相安倍 晉三，被台灣政壇公認是「最友台日相」，任內將作為對台「外交」窗口的日本公益財團法人交流協會，改名為公益財團法人日本台灣交流協會。曾力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與世界衛生大會（WHA），在高度敏感的兩岸議題當中，也多次以「台灣有事就是日本有事」表達對台灣關係的重視，堪稱日本政壇親台路線的重量級代表。

去年12月，安倍受台灣國策研究院邀請，以視訊方式出席活動並發表演說，除了表態支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也表示對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許該事態發生，「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」。

安倍當時補充，要北京 領導階層，尤其是中國國家主席習近平「絕對不能誤判」。台駐日代表謝長廷也形容，在安倍演說後，該說法「很快成為日本政壇共識」。此言一出也立刻引來中國大陸方面的抗議。

今年2月，安倍加碼呼籲美國果斷拋棄對台戰略模糊政策，並指日本的與那國島距離台灣僅有110公里，中方若要確保廣泛空中優勢，也將涵蓋日本的領空，重申「台灣有事就是日本有事」。

安倍在演說後數度公開重申、維持一貫態度，他在日本東京演講時說，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」，理念相同國家間的關係應加強，創造出讓中國放棄武統台灣。

今年3月，安倍曾與蔡英文視訊對話，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，他4月也在美國媒體發表文章，呼籲美國應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣的決心。

謝長廷表示，上周他才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍晉三，並邀請安倍到台灣訪問，他還爽快允諾。安倍原定7月訪台，紀念已故前總統李登輝逝世兩周年，萬萬沒想到經此一別，從此天人永隔。