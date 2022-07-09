我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

「最友台日相」走了 安倍曾多次強調「台灣有事等同日本有事」

台灣新聞組／台北9日電
日本前首相安倍晉三（右）友台立場明顯，圖為安倍2011年與民進黨主席蔡英文會晤。(本報資料照片)
日本前首相安倍晉三（右）友台立場明顯，圖為安倍2011年與民進黨主席蔡英文會晤。(本報資料照片)

不幸遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，被台灣政壇公認是「最友台日相」，任內將作為對台「外交」窗口的日本公益財團法人交流協會，改名為公益財團法人日本台灣交流協會。曾力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與世界衛生大會（WHA），在高度敏感的兩岸議題當中，也多次以「台灣有事就是日本有事」表達對台灣關係的重視，堪稱日本政壇親台路線的重量級代表。

去年12月，安倍受台灣國策研究院邀請，以視訊方式出席活動並發表演說，除了表態支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也表示對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許該事態發生，「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」。

安倍當時補充，要北京領導階層，尤其是中國國家主席習近平「絕對不能誤判」。台駐日代表謝長廷也形容，在安倍演說後，該說法「很快成為日本政壇共識」。此言一出也立刻引來中國大陸方面的抗議。

今年2月，安倍加碼呼籲美國果斷拋棄對台戰略模糊政策，並指日本的與那國島距離台灣僅有110公里，中方若要確保廣泛空中優勢，也將涵蓋日本的領空，重申「台灣有事就是日本有事」。

安倍在演說後數度公開重申、維持一貫態度，他在日本東京演講時說，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」，理念相同國家間的關係應加強，創造出讓中國放棄武統台灣。

今年3月，安倍曾與蔡英文視訊對話，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，他4月也在美國媒體發表文章，呼籲美國應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣的決心。

謝長廷表示，上周他才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍晉三，並邀請安倍到台灣訪問，他還爽快允諾。安倍原定7月訪台，紀念已故前總統李登輝逝世兩周年，萬萬沒想到經此一別，從此天人永隔。

日本 安倍 北京

上一則

安倍之死 綠委：東亞地緣政治恐受衝擊 國安團隊須留意效應

下一則

蔡英文「1周3會」 林佳龍點頭戰新北 綠雙北就位

延伸閱讀

槍手動機曝 怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

槍手動機曝 怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」
中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去
安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史
安倍遇刺後…日本參院大選結果 將左右日中台關係

安倍遇刺後…日本參院大選結果 將左右日中台關係

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗