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海峽論壇下周登場 陸委會：勿配合統戰

台灣新聞組／台北8日電

第14屆海峽論壇將於12日起在廈門舉行，國民黨擬比照去年以視訊方式參加，台北市長柯文哲也表示雙城論壇應舉辦。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬呼籲，國民黨跟柯文哲應建議停辦，「政府對談才是正途」。陸委會重申，海峽論壇是對台統戰性質平台，地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辧論壇活動。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，本次論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，約有2000名台灣民眾出席。

國民黨副主席夏立言日前表示，將以視訊方式參加海峽論壇開幕式。他說，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。至於朱立倫是否如去年一樣預錄視訊出席，還在研究中。

對於海峽論壇，前總統馬英九表示，還不曉得國民黨的作法，但在這個時候，兩岸之間溝通這麼少，能增加溝通對台灣的安全是有利的。馬英九還直言，九二共識本就很清楚，大陸看作是定海神針，台灣看成是兩岸的共同政治基礎，「沒有這個東西，兩岸怎麼可能談呢？」

對於國民黨將參加海峽論壇，鄭運鵬指出，國民黨應呼籲共產黨讓兩岸變成政府間對談，「無論誰執政都應該尊重台灣執政者」。他稱，像海峽論壇、雙城論壇這種走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態。

國民黨 馬英九 柯文哲

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