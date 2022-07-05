陳冲／冰淇淋的ESG精神 餘波盪漾

Ben & Jerry's工廠員工正在生產冰淇淋產品。(路透資料照片)

前幾天，全球媒體刊出世界消費品巨擘U公司，出售子公司在以色列 冰淇淋事業的報導，不禁勾串起一些有關ESG的往事。

猶憶2007年，經濟日報40周年，我應邀演講，以「吃冰淇淋 做好公民」為題，談企業社會責任，當時是以一個企業怪咖Ben & Jerry's（當年台灣未販售該品牌）的故事切入，介紹企業「做好事又賺錢」的歷程，以及企業如何以高標準自我要求的社會責任。說B&J是怪咖，也非信口開河，渠使用小農產品食材、嚴格要求製程容器的環保、每年一天免費的回饋，甚至因原料供應商母公司係菸商而停止進貨等，故有Socially responsible ice cream之稱。2000年，該公司為U公司併購時，契約中即有一條約明social mission母公司不得干預，董事會中母公司僅能指派兩名成員，餘為公益董事。此種罕見的併購條款，當時引起不少議論與側目。

去年，我在影響力投資協會演講More than ESG，非常巧合，接到邀請題目後，剛好B&J公司發表聲明，表示不再在以色列巴勒斯坦占領區販售冰淇淋，因為inconsistent with our value（不符本公司價值），此一宣布引發軒然大波，不僅因該公司世界知名，而且公司兩位創辦人均係猶太 人，介入爭議性問題，指標作用太強。不但以色列總理跳出來警告，美國主流媒體也大聲指責，反猶太（Anti-Semites）爭執搬上檯面，彭博新聞更有一反諷的標題「終於有件事，把以色列政客都團結起來了」。我去年演講時，也將此一案例用以解說社會責任與政治問題的衝突。本案涉及的法律問題，自然轉向母公司，U公司無奈表示，此一子公司的「社會使命」尚非母公司所能左右，在外交、政治與訴訟壓力下，這案件竟然蹉跎了一年。

這次U公司突出奇招，宣稱將以色列的B&J冰淇淋業務，出售予原以色列經銷商，所持法律理由係，當初協議固然是social mission歸子公司，但財務及作業仍屬母公司，母公司為避免原經銷商的損害賠償訴求，考慮占領區消費者的權益，故有這兼顧三方當事人的決定。

➤➤➤Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列

一周下來，各方毀譽不一。以色列政府表示歡迎，新總理Lapid在推特 上甚至認為可以慶賀，「我們不會被反猶太主義擊倒，Not even on ice cream」，B&J公司僅在推特上簡單說明不同意此一決定，一方面維護自身的社會使命，另一方面也尊重母公司的法律立場。但吾人相信，不論母子公司，都會慶幸此一棘手狀況，能在兼顧法理情的原則下獲得解決，有趣的是部分西方媒體認為最大的贏家，是占領區的消費者，尤其是在炎炎夏日。

由歷史來看，B&J冰淇淋的故事，至少在ESG方面，一定還有續集。我尤其欣賞該公司「50種促進世界和平的方法」，也許有人要問，賣冰淇淋與世界和平有啥關係？哈！這就是ESG精神。突然想起，能夠在以色列與BDS（反猶太組織）誓不兩立的僵局中，想出破解之道，這種智慧也挺值得台灣學習的。