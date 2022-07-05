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美晶片短缺 採購拖式飛彈延後接裝

記者洪哲政／台北5日電
海軍新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦（YUSHAN）」（LPD-1401）正在高雄台船廠區進行碼頭靜態測試，近日將執行海上測試。若結果符合驗收標準，最快九月交艦。（圖：讀者提供）
海軍新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦（YUSHAN）」（LPD-1401）正在高雄台船廠區進行碼頭靜態測試，近日將執行海上測試。若結果符合驗收標準，最快九月交艦。（圖：讀者提供）

疫情及全球晶片供應短缺影響，陸軍司令部證實正與美國「研討」台灣方面「獵狸專案」採購高效能拖式飛彈（TOW 2B無線型）交裝時程。此外，「獵犀專案」對美採購400枚中遠程反裝甲標槍飛彈與42套發射系統，陸軍司令部從去年公開宣稱可於今年全數獲裝，現也趨於保守，希望按期程今年先獲發射系統。

「神弓」、「天馬」操演日前分別射擊75枚刺針防空飛彈、190枚拖式（TOW 2A）反裝甲飛彈，數量很多。由於是將庫存空射型拖式飛彈拿來作地面射擊，部分庫存彈過於老舊，出現少數發射後早炸、探針沒有伸出的故障彈，其餘順利射擊，命中海上靶船率達逾90％。

「獵狸專案」總計要採購改良式目標獲得系統100套、TOW 2B無線型飛彈1700枚、悍馬車100輛及附屬裝備，預算自2018年起開始編列，預計2025年度完成；「獵犀專案」則是對美採購新型標槍飛彈42套、飛彈400枚，執行期程是2019年至2024年。

陸軍「遊龍專案」採購250套肩射刺針飛彈，美方因烏俄戰事優先軍援烏克蘭之故，已確定原定今年依約到貨的目標無法達成。官員透露，「獵狸專案」與「獵犀專案」接裝時程恐也將全部延後，均肇因美方晶片不足與美軍支援烏俄戰事後本身戰備彈不足的緣故。

此外，海軍新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦（YUSHAN）」（LPD-1401）正在高雄台船廠區進行碼頭靜態測試，近日將執行海上測試。若結果符合驗收標準，最快9月交艦。

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