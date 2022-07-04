新聞評論／農漁產品每周一爆 陳吉仲只會嘴砲無作為

農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）

台灣石斑魚遭對岸禁止進口半個多月來，多項農漁產品也因被指驗出新冠病毒而對同一來源暫停進口一周，幾乎每周一爆。農委會主委陳吉仲則膝反射式地以套裝政治語言憤怒回擊。近日又發生日本 水果經銷商把過期發霉的台灣鳳梨送到孤兒院，這是陳吉仲所稱最在意的「傷害台灣農產品與農民」惡行，但他這回沒有任何譴責或檢討，只急著要農委會購買等量鳳梨補送孤兒院，用公帑幫日本黑心商人贖罪。

六年來蔡政府舉著抗中大纛，掩蓋了多少行政怠惰，從石斑魚事件就可窺見一斑。這次被驗出禁藥的魚貨，是來自不在運搬船登載表上的11家養殖場。漁業署火速公布檢驗結果，聲稱全部合格，卻不說是誰檢驗的；後來才被迫公布是半官方的中央畜產會實驗室。漁業署「左手送給右手驗」，恐是因事前也沒把握，才先找自家人檢驗，以「損害管控」。

對於遭揭露的石斑「借牌」文化，陳吉仲也強詞奪理，稱借牌與食安不能混為一談。但產銷履歷是農委會推廣多年的政策，陳吉仲為掩飾漁業署長年不作為，居然說出違背專業打臉產銷履歷政策的話，對石斑食安疑慮大打迷糊仗。大陸國台辦發言人馬曉光便尖銳提問，台灣石斑魚養殖及安全衛生管理體系的問題查清了嗎？誰又能保證輸往大陸出現的問題不會出現在其他地方？這正是石斑魚遭禁的關鍵。其實，農委會叫國人吃石斑時，許多民眾就在問，不查清楚禁藥疑慮，履歷不明，國人能放心吃這些「民主的魚」嗎？

每回有農漁產品遭禁，農委會除砸錢補貼運費，又做了那些拓展外銷的基本功？以鳳梨為例，現在外銷市場九成集中日本，在高額運費的誘餌下，許多原非從事水果外銷的廠商都來分一杯羹，不論品質及產季浮濫搶收，加上供過於求，使台灣鳳梨在日形象及價格都崩跌，打壞台灣農產品的品牌價值，這不是陳吉仲最該在意的嗎？但他只會不斷大內宣出口多少鳳梨，卻絕口不提當中有多少補貼，又有多少是價格低落或滯銷鳳梨？

這種一出事就撒錢炒短線，最後只能號召全民吃農漁產品的做法，也衍生後遺症。農委會砸四億救石斑魚，已出現排擠效應，虱目魚產地價從一公斤台幣76元降到台幣67元。面對漁民陳情，陳吉仲卻說，現在重點是推銷石斑魚取代進口的鮭魚；但這兩者是不同的烹調食材及消費族群，陳吉仲對如何讓國人從吃鮭魚改吃石斑，讓石斑從外銷轉為內銷，完全沒交代，只有口號，以為頭過身就過。

至於被對岸及澳門 接連驗出新冠病毒並暫停一周進口的農漁產品，從農委會到衛福部都說，全世界沒有包裝傳染病毒事件。但實情是，台灣食藥署從前年11月起，也針對進口肉品及水產品採檢新冠病毒，現在對岸和澳門檢出病毒，卻高喊不合國際貿易規範。事實上，大陸就是目前唯一仍採取清零政策的國家，從前年起即針對冷鏈食品內外包裝嚴格監控，因此禁止多國產品輸入，並非只針對台灣。

從蔡英文到蘇貞昌，從陳吉仲到陳時中 ，政客把中國罵得再凶，也無助打開農漁產品的外銷市場，只想藉抗中獲取政治紅利。農委會要分散市場，卻不腳踏實地做好消費市場調查、外銷戰略品種選育、長期的在地市場行銷等基本功，只圖以高額運銷補助美化帳面手段，度過眼前危機，不論是內外銷，始終無法提出能真正永續的市場拓展方略。殺雞取卵的結果，只會毀了台灣農漁產品形象，讓農漁民輪流受害。