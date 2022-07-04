3天2次 台芒果又在澳門「確診」 農委會嗆：不符合科學

澳門再指台灣輸澳芒果外包裝檢出新冠病毒，全數銷毀。圖為台灣市面上展售的芒果。（本報資料照片）

澳門 政府前天晚間表示，7月1日再度從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒，將暫緩品牌商入口申請一周，並稱這是三天內第二次在台灣芒果發現新冠核酸檢測 呈陽性。農委會防檢局表示，至今尚未收到澳門官方通報，此種措施也不符合科學，呼籲依照國際規範採取適當措施。

台南市長黃偉哲質疑，欲加之罪何患無辭，不要一竿子打翻一整個產業。澳門政府稱，相關措施是為保障澳門居民免受感染，「並不針對任何國家和地區」。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前只有中國大陸對他國的食品或魚品外包裝有驗出新冠病毒陽性。食藥署也針對進口產品進行病毒檢驗，但未發現有任何輸台產品為陽性反應。

日前才傳出台灣出口至澳門的芒果外包裝遭驗出新冠病毒，前天又有五箱、50公斤台灣芒果的外包裝被驗出新冠病毒。澳門日報也提到，7月1日，澳方也在一批經香港 轉口到澳門的阿根廷急凍牛肚包裝樣本，檢出新冠核酸陽性，牛肚全數銷毀，涉事加工廠產品也被暫緩入口申請一周。

防檢局組長翁壹姿表示，自今年6月15日之後，沒有收到任何輸出業者申請將芒果輸往澳門，難以得知究竟是哪家業者遭禁止，若有接獲相關消息，將轉給衛生單位調查。

台灣芒果三天內兩度遭澳門驗出新冠病毒，台大農經系教授徐世勳表示，此種為了國民健康的非關稅貿易障礙，可說「每個國家都有自己的道理」，難有定論，不用過度政治反應。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，廠商應針對採購、包裝、運輸等流程做詳細檢測，找出可能環節；台灣對不同外銷地區也應有相關的風險預警機制，加強分析不同市場的風險高低，並訂定相應的策略，農漁產品遇到「亂流」時才能適時解決。

中國附醫副院長黃高彬表示，芒果網狀包裝不太會殘留病毒，紙包裝帶病毒風險較高才較有可能，外包裝上驗到陽性，通常只是「病毒殘骸」，傳染的可能性微乎其微。