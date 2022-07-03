新聞評論／台灣總在對抗中被提起 在對話時被忘記

北約領導人峰會6月29日批准了「北約2022戰略概念」，首度觸及遠在北約防禦範疇之外的中國，認定中國是北約關切的「系統性挑戰」，圖為北約峰會現場。（路透）

北約 峰會提出新版「北約2022戰略概念」，對北約戰略作出重大調整。俄羅斯 不再是12年前被期望的戰略夥伴，而是「最重要和最直接的威脅」；中國則被認為構成「系統性挑戰」，這也是北約自上世紀中葉成立以來首度將中國的威脅納入戰略概念。至此，美歐對抗中俄的全球戰略形勢確立，周邊各國面臨選邊壓力；而台灣，往往衝到美中對抗的前沿，然後被擠到美中對話的邊緣。

法國總統馬克宏曾把遭到美國川普政府背棄的北約，形容為「正在腦死」，莫斯科對此表示讚賞。但俄羅斯入侵烏克蘭 ，卻激活了北約；俄羅斯對歐洲和平秩序與安全環境的破壞，促成北約戰略概念的重大調整。而這個以北美和歐洲為主體的區域性集體防衛組織，原來的戰略概念沒有一個字提到中國；如今遠在太平洋的中國，卻因對歐洲大西洋安全帶來「系統性挑戰」，而進入世界最大軍事聯盟的戰略概念範圍內。

其實北約秘書長史托騰柏格去年就指出，隨著美國調整亞洲地緣戰略重心，北約也重新思考戰略目標，並預告今夏將修改戰略概念，對抗中國崛起。俄烏戰爭讓北約把焦點從中國拉回俄羅斯，但新版戰略概念仍以僅次於俄國的篇幅，討論應對中國的挑戰。而且新版戰略概念雖沒提台灣，史托騰柏格仍舉「霸凌台灣等鄰居」為例，說明中國的嚴重威脅。

北約分神亞洲，台灣外交部稱道，樂見北約展現全球視野。但北約雖表明願長期支持烏克蘭，卻和美國一樣堅持不派兵對抗俄軍；北約也不告訴烏克蘭應該接受什麼條件，史托騰柏格卻暗示「和平是可能的，只看烏克蘭願意在領土和主權上妥協多少」；法德軍艦現蹤亞洲，但台海有事，台灣能期望北約萬里出兵對抗共軍？或者會被問願意妥協多少？

根據新的戰略藍圖，美國增兵強化北約東翼，北約邀請瑞典芬蘭加入，日韓澳紐出席北約峰會，從歐洲大西洋連結印度太平洋，明白繪出美歐對抗中俄的戰略走向。美國總統拜登說，「普亭企圖將歐洲芬蘭化，結果卻導致歐洲北約化」。其實如果俄烏戰爭促成「歐洲北約化」，那麼美國在川普政府時期就想建立「亞洲北約」，拜登政府則讓北約延伸到亞洲。

但北約只視中國為「系統性挑戰」，美國則認為中國不僅是「最嚴峻的長期挑戰」，更是唯一兼具重塑國際秩序意圖和能力的國家，美國將以「投資—結盟—競爭」的戰略，聚焦於中國帶來的挑戰。從美國與日、韓的雙邊軍事同盟，到四方安全對話、英美澳安全聯盟、印太經濟架構，都是劍指中國的結盟布局；從拜登亞洲行，到美國與東協峰會、G7峰會與北約峰會，也都是圍堵中國的重要環節。世界從冷戰走向後冷戰，又回到新冷戰；全球地緣政治風險不斷升高，從印度太平洋到歐洲大西洋上演的大國競爭日益激烈。

不過，美國與中國競爭，但努力避免衝突；北約視中國為系統性挑戰，但並未視為敵人；美歐都表示要與中國進行建設性接觸。於是，美歐與中國競爭時，台灣就是對抗中國的有力理由；但要進行建設性接觸或避免競爭變衝突時，台灣就被迫迴避。美國完成了與中國競爭的結盟布局，卻同時進行著拜習通話的布置，並釋放台美關係升溫的訊息；但台灣反中抗俄、吃萊豬、奉獻台積電，還是不知道世紀倡議的牛肉在哪裡。當兩岸只有對抗沒有對話，只有衝撞沒有橋梁，台灣就會繼續在美歐與中國的對抗中被提起，然後在對話時被忘記。