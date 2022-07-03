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兩岸籃賽爆衝突 場上鎖頸場外論戰

台灣新聞組／台北3日電
孫思堯出示網友的讚許言詞。（孫思堯Instagram）
孫思堯出示網友的讚許言詞。（孫思堯Instagram）

華男籃1日在墨爾本參加世界盃亞洲區資格賽第三階段賽事，迎戰對手中國隊，最終以58：94吞下敗仗。但過程中的中華隊中鋒孫思堯疑似出現鎖頸對手朱俊龍的畫面，引發網友論戰。

本報系聯合報報導，比賽進行到第二節時，孫思堯在籃下卡位時右手疑似卡住朱俊龍的脖子，朱俊龍幾次掙扎後一把推開孫思堯，雙方產生肢體摩擦，好在雙方隊友及時將兩人拉開，才沒有讓衝突進一步擴大。裁判並沒有對這個動作進行任何吹罰，兩人被分開後，比賽繼續進行。

比賽結束，事件仍未平息，孫思堯在網路社群發布有網友誇讚他「幹得好」的圖片，並且將自己的行為歸咎到對手隊員身上。他的帖文中表示：「我不是一個會主動打人的人，但我也沒辦法接受我的隊友被欺負或有人想騎到我們頭上」。有網友稱許孫思堯「不畏衝撞的決心」，大讚他「硬起來」對抗。

不過，也有網友看不下去，稱「球可以輸，人品也可以輸，但是嘴必須硬必須酸」、「先打出成績吧，別搞小動作」、「輸到脫褲也只能口嗨精神勝利」。

孫思堯出示網友讚許他「幹得好」的截圖畫面。（孫思堯Instagram）
孫思堯出示網友讚許他「幹得好」的截圖畫面。（孫思堯Instagram）

目前中國隊以3勝1負的戰績，提前晉級世預賽下一輪。而中華隊為0勝4負。7月4日中華隊還將再次與中國隊過招。

對此，中國官媒「環球時報」以《中國台北球員鎖脖中國球員，毫無歉意還得意上了》為標題，指不少顛倒黑白者將髒水往朱俊龍頭上潑，稱是朱俊龍拉住孫思堯的手，做出被鎖脖的假動作。

雙方一度推擠，但被拉開。（fastsport籃球頻道截圖）
雙方一度推擠，但被拉開。（fastsport籃球頻道截圖）
中華隊的孫思堯（20號）在籃下卡位時右手夾住朱俊龍（26號）頸部。（fastsp...
中華隊的孫思堯（20號）在籃下卡位時右手夾住朱俊龍（26號）頸部。（fastsport籃球頻道截圖）

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