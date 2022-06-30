陸批石斑魚借牌問題「監管不力」 台強調未檢出禁藥

中國大陸6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，圖為石斑魚。(本報資料照片)

台灣石斑魚長年私下借牌問題，昨遭大陸國台辦發言人馬曉光點名，並指台灣當局「監管不力、管理混亂」，應承擔借牌問題全部責任。台灣農委會漁業署回應稱，大陸禁止進口台灣石斑魚時只提及魚貨有檢出用藥，未提借牌問題；以國際貿易慣例來說，即使貨物檢驗有問題也應退運或銷毀，不應片面宣布暫停輸入。

馬曉光昨在記者會上指出，輸大陸石斑魚養殖戶都是台灣主管部門認定合格後允許的，每一批輸大陸石斑魚都隨附台灣主管部門簽發的證書，證明貨物合法性和安全性。出現「借牌」問題，台灣主管部門作為證書管理者和簽發者，應承擔全部責任；「寄生黑戶」、「借牌」等亂象，完全是「民進黨 當局監管不力、管理混亂所致」。

馬曉光指，台灣當局的「監管漏洞百出」，「沒有禁用藥物」的檢驗結果，難以讓人信服。他說，「民進黨當局如果不正視自身存在的問題並從源頭上加以解決，就無法保障島內漁民的切身利益。」

農委會漁業署回應稱，大陸宣布禁止進口台灣石斑魚時只提及魚貨有檢出用藥，未提借牌問題，是台灣追查魚貨發現來自11家養殖場，因此先採移動管制禁止出貨，並全面抽檢確認沒有檢出相關用藥。

漁業署說，年初已跟業界舉辦座談，許多業者認為未來可將管控流程往前推到魚苗場，一直到成魚養殖階段都要做好用藥管理，且業者出貨給運搬船前就要自己先行送檢，養殖場也要留樣作為證據，確保送出的魚貨一切合格，也可讓整個產業結構更加透明；至於運搬船登載部分也要加強勾稽，避免有混貨情況發生。

漁業署表示，兩個月內會與權益相關人溝通、凝聚共識，有任何可精進管理作法都會全面討論，提出更具體方案提升產業結構。

至於台灣水產品驗出新冠病毒，馬曉光昨稱，陸方通報後，台灣有關方面未就相關情況反饋。陸委會昨對此表示，中國大陸口說無憑，必須提出具科學性的證據資料。