台太平島實彈演習 菲國新總統上任前夕大動作抗議

太平島。 (本報資料照片)

菲律賓外交部抗議台灣連續兩天在太平島周邊海域實施實彈射擊演練，台灣外交部回應表示，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演；菲律賓準總統小馬可仕今天正式就職，菲律賓外交部罕見大動作抗議，未來是否延續此強硬立場值得關注。

本報系聯合報報導，菲律賓外交部推特帳號日前發文指出，「強烈反對台灣（中國）於2022年6月28日至29日在利高島（Ligaw Island，台灣稱太平島）附近進行非法實彈演習。」菲律賓外交部並稱利高島是菲律賓擁有主權的卡拉延群島（即南沙群島）的一部分。

台外交部副發言人崔靜麟回覆表示，南海諸島及太平島屬於中華民國 領土，對南海諸島及其相關海域享有國際法及聯合國 海洋法公約上的相關權利，不容置疑。崔靜麟指出，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演，為保障海上交通及鄰近海域作業的漁船安全，台方於每次實彈射擊演練前均事先通知相關區域國家。

另據台北中國時報報導，菲律賓準總統小馬可仕30日就職，他曾表態支持「南海裁決」，絕不允許菲國海上權利有任何一毫米遭到踐踏。南海主權爭議也讓台菲關係蒙陰影。

據了解，台方在太平島實彈演練，武器包括120公釐迫擊砲、81公釐迫擊砲、40公釐防空砲、40榴彈槍、T-75機槍等實彈射擊。近年兩岸關係緊張，因應共軍 多次在南海進行奪島登陸演練，台方內容已由登陸艦搶灘，改為防禦攔截、面對漁船侵擾等狀況。