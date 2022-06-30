我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

台太平島實彈演習 菲國新總統上任前夕大動作抗議

台灣新聞組╱台北30日電
太平島。 (本報資料照片)
太平島。 (本報資料照片)

菲律賓外交部抗議台灣連續兩天在太平島周邊海域實施實彈射擊演練，台灣外交部回應表示，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演；菲律賓準總統小馬可仕今天正式就職，菲律賓外交部罕見大動作抗議，未來是否延續此強硬立場值得關注。

本報系聯合報報導，菲律賓外交部推特帳號日前發文指出，「強烈反對台灣（中國）於2022年6月28日至29日在利高島（Ligaw Island，台灣稱太平島）附近進行非法實彈演習。」菲律賓外交部並稱利高島是菲律賓擁有主權的卡拉延群島（即南沙群島）的一部分。

台外交部副發言人崔靜麟回覆表示，南海諸島及太平島屬於中華民國領土，對南海諸島及其相關海域享有國際法及聯合國海洋法公約上的相關權利，不容置疑。崔靜麟指出，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演，為保障海上交通及鄰近海域作業的漁船安全，台方於每次實彈射擊演練前均事先通知相關區域國家。

另據台北中國時報報導，菲律賓準總統小馬可仕30日就職，他曾表態支持「南海裁決」，絕不允許菲國海上權利有任何一毫米遭到踐踏。南海主權爭議也讓台菲關係蒙陰影。

據了解，台方在太平島實彈演練，武器包括120公釐迫擊砲、81公釐迫擊砲、40公釐防空砲、40榴彈槍、T-75機槍等實彈射擊。近年兩岸關係緊張，因應共軍多次在南海進行奪島登陸演練，台方內容已由登陸艦搶灘，改為防禦攔截、面對漁船侵擾等狀況。

中華民國 共軍 聯合國

上一則

台新增本土確診3.8萬例、118死 估未來單日維持3萬多例

下一則

末代公娼「天天樂」熄燈走入歷史 台灣再無合法性交易

延伸閱讀

菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席

菲律賓新總統小馬可仕明就職 台灣迄未獲邀請出席
王岐山將出席菲律賓新總統小馬可仕就職典禮

王岐山將出席菲律賓新總統小馬可仕就職典禮
菲律賓海上渡輪失火竄黑煙 165名乘客與船員跳船逃生

菲律賓海上渡輪失火竄黑煙 165名乘客與船員跳船逃生
新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
個人申請統一分發結果日前放榜，台大醫學系出現兩個缺額，其中一人竟是醫學系在學生回頭重考。(本報資料照片)

台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取

2022-06-22 23:56
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯