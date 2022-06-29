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陸稱台海為內海 國民黨：不接受

記者劉宛琳、鄭媁／台北29日電
大陸近日強調台灣海峽並非美方所云的國際水域，再次引起國際爭議。圖為美國海軍軍艦例行穿越台灣海峽的公海。(路透)
大陸近日強調台灣海峽並非美方所云的國際水域，再次引起國際爭議。圖為美國海軍軍艦例行穿越台灣海峽的公海。(路透)

中國大陸國防部長魏鳳日前稱台灣海峽為中國「內海」，引發台灣、美國抗議。國民黨國際部主任黃介正昨接受網路節目專訪時強調，國民黨絕不接受「內海」的說法；但要注意美國未來在台灣海峽航行或飛越時，可能會受到中國大陸的強力反擊，國民黨不希望美、中打架時，流彈波及台灣。

黃介正認為，這是法律解釋的問題，如依照國際海洋法，中國大陸的說法並沒有違法，是其對領海之外延伸的毗鄰區及經濟海域主張一定的權力；至於美國所用「國際水域」名詞，在國際海洋法上完全站不住腳，這只是美國海軍航行作業的名詞，依照國際海洋法而言，並沒有法律位階。

對於國民黨主席朱立倫訪美稱九二共識是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」，黃介正解釋，用英文講的，可能出現落差，朱立倫想表達的意思為：沒有各自表述空間，就不會有共識。

對於朱立倫這次訪美規格被質疑，黃介正強調「規格並不低」，且根據過往資料，沒有「陽春黨主席」訪美前例，過去黨主席訪美，都是同時具有總統候選人身分。

國民黨前主席、現任立委江啟臣目前正率立法院外交及國防委員會成員訪美。他昨天透過臉書指出，考察首日安排僑界拜訪，感受到大家對中華民國發自內心的熱愛，「我們都是中華民國派」；訪團預計美東時間廿八日上午拜會眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里。

國民黨 中華民國 國防部

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