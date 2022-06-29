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黑白集／顧立雄談軍購 無需專業 聽話就行?

聯合報
國安會副祕書長陳文政（右一）目前仍負責國防部協調業務，左為國安會祕書長顧立雄。（中央社）
國安會副祕書長陳文政（右一）目前仍負責國防部協調業務，左為國安會祕書長顧立雄。（中央社）

台美「蒙特瑞會談」結束，率團的國安會秘書長顧立雄，被傳將接任國防部長。總統府否認傳聞，痛批「打擊軍心」。諷刺的是，親綠媒體在會前誇讚顧立雄是蔡總統親手調教出來，赴美「如朕親臨」，取代原先主責的「軍中教父」副秘書長陳文政。為了捧顧立雄華麗登場，把國安會說得刀光劍影，就不在乎動搖軍心？

正逢美國強推不對稱戰力，對台軍售幾乎打掉重練；蔡英文讓顧立雄擔任軍購主談人，無論專業或時機都引人質疑。他是爭取國軍需求，抑或承旨辦事？

顧立雄被吹捧成談判巨星，但小國代表的任務只是兩害相權取其輕，不得罪衣食父母為要。難怪蔡英文寧用菜鳥，若依往例由軍事外交專業或院長級的幹才前往，只怕難如律師出身者那般善於隨風應變。

顧立雄高升軍機大臣，太座王美花則晉位經濟部長，很巧，也是以「不專業」取勝。更巧的是，顧負責美台軍事合作，軍購部署抗中，王美花則配合美國強化半導體產業鏈，任其壓榨台積電，還無條件保送萊豬與福食登台。即使產業叫苦、民生凋敝，也無損聖眷正隆。

美國是蔡政府靠山，顧家人掌理台美生命線，儼然另類第一家庭。夫婦倆御前行走辦事，當然要唯命是從，唯誰之命，不好說。話說回來，蔡總統聽人民的有多過聽美國的嗎？

蔡英文 台積電 國防部

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