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台美貿倡首次對話 7月啟動正式談判

記者張文馨╱華盛頓報導

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）27日與台灣行政院政務委員鄧振中舉行4小時的美台21世紀貿易倡議成立會議，討論倡議涵蓋的11項議題，預告近期內還將有更多對話；參與實體會議的駐美代表蕭美琴表示，期待7月初過後雙方能正式啟動貿易協定的談判。

因確診在墨西哥隔離的鄧振中透過視訊與會，美國貿易代表署（USTR）27日上午9時在華府舉行實體會議，駐美代表蕭美琴赴USTR參與。

畢昂奇透過新聞稿表示，美台有著根植於共享價值觀的長期貿易與投資關係，這項倡議將為勞工和企業釋放市場機會、促進創新以及創建包容性的經濟成長。

USTR表示，畢昂奇和鄧振中重申他們在拓展具體方式以深化美台經貿關係、促進共同貿易優先、促進創新與包容經濟成長的共享利益；也討論了在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TCERO）的主持下，制定大膽的磋商路線，以達成具有高標準承諾的協議，以及經濟上有意義的成果。

蕭美琴說，美方法定流程目前還在廣徵公共評論，聽取各利害相關人的意見，會進行到7月初，之後會展開下一步流程，期待雙方能正式啟動貿易協定的談判。

美台21世紀貿易倡議臚列的11項議題涵蓋貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業及非市場經濟，均在這次會談範圍。

此外，USTR和蕭美琴均表示，畢昂奇和鄧振中還與美台的利益相關人等數個團體舉行數場圓桌會議，包含數名聯邦參議員、勞工和企業領袖分別交換意見。

國發會主委龔明鑫27日在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）表示，在USTR舉行的首場貿易倡議會議，反映如今為雙邊關係40年來最好的時刻，應強化在半導體、通訊網絡、AI與太空科技等4大領域合作。

勞工 華府 AI

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