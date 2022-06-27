新聞評論／美大法官倒退判決 映射台灣大法官傾斜

全美各地連續兩日爆發示威，抗議最高法院墮胎權裁定。圖為25日在最高法院前，示威者舉牌指大法官「手上沾滿鮮血」。(路透)

美國聯邦最高法院接連就「女性墮胎 權」及民眾在公共場所「擁槍權」作出兩大歷史性判決，兩案都被保守派人士視為重大勝利，卻引發國際社會譁然，也招來歐巴馬及拜登兩總統的重話抨擊。墮胎權案判決出爐後，拜登形容該判決讓美國「倒退150年」。出現這種結局，前總統川普任內新任命三位大法官 ，從而損害最高法院結構平衡，是最大癥結。

美國大法官共九人，川普接連任命三人，使保守派居於絕對優勢，因而在擁槍權判決以六比三領先，裁定紐約州限槍令違憲；在墮胎權則以五比四推翻憲法的保障，允許各州禁止墮胎。兩案完全暴露大法官意識形態如何影響判決，在人權議題上大開時代倒車。

同樣情況，其實也在台灣上演。台灣15位大法官，目前有11位、超過三分之二是總統蔡英文 任命，影響所及，近年大法官解釋與判決往往都是在迎合「當道所欲」。明年將有四位馬英九任命的大法官任期屆滿，蔡英文重新提名後，15位大法官的同質性勢必更趨一致，讓人擔憂未來台灣的釋憲走向。

前不久大法官宣判萊豬案合憲後，行政院長蘇貞昌肯定政院辯護團隊成功說服大法官，更提醒後續還有農田水利法辯論，要以萊豬案當成功典範投入。其實不只萊豬案，在前瞻特別預算案、黨產條例、軍公教年改條例等重大爭議法案上，大法官幾乎全盤接受行政院意見，視反對意見如無物；套句黨產會說法，大法官簡直成為府院黨「附隨組織」。

蔡政府任內的大法官也被質疑限縮地方自治權。不光萊豬案，地方政府針對教師退休金年改、地方議會選舉議長與運作事項的規則制定等聲請釋憲案，大法官主流意見都認定是中央專管事項，憲法保障的地方自治權被大量剝奪，形同司法助長中央集權。

日前憲法法庭針對曾寫信向總統求救的台義爭女親權案，做出首件裁判憲法審查，遭法界強烈批評，指憲法法庭成為第四審、破壞法秩序穩定等；後續類似案件，大法官卻不受理，遭諷只因沒上書總統，大法官就不理。

蔡英文上任後，甘冒違憲爭議提名許宗力出任身兼首席大法官的司法院長，許宗力上任後不久，就把蔡英文競選時承諾的同婚案排入大法官會議議程，不意外地作出符合當局想要的釋憲結果。接下來還有死刑釋憲案，外界關切大法官是否會再助攻蔡政府達成廢死目標。

美國大法官在目前保守派穩居多數情況下，帶領美國社會走回傳統保守老路，自由派大法官只能透過意見書表達痛心疾首，提醒世人最後被破壞的是法院的權威。反觀台灣的大法官則是一味配合執政黨，淪為政治工具。

促轉會批評威權時期的大法官有侍從思維，多號解釋「配合國策」；檢視蔡政府任內大法官會議的解釋與憲法法庭的裁判，既無忤逆當道，且都符合執政黨想要的結果，如今大法官的侍從思維與政策配合度，更令人浩歎！

司法與行政、立法權理應分立制衡，大法官更有守護憲法、保障人民基本權利的責任；政治上的多數，也不能改變憲法對人民的基本承諾。但這幾年為挑戰執政者的釋憲聲請案，被大法官們築起一道又一道的高牆擋下，不但人民基本權利屢遭踐踏，更升高中央集權風險。大法官究竟是憲法守護者，還是執政黨護航者？

如果大法官只知迎合當道、配合執政者需求，讓政府變成一言堂，逾憲越權，肆無忌憚，與威權時期的侍從思維何異？這樣的大法官，根本是創造民主獨裁的幫凶。