我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

新聞評論／美大法官倒退判決 映射台灣大法官傾斜

聯合報社論
全美各地連續兩日爆發示威，抗議最高法院墮胎權裁定。圖為25日在最高法院前，示威者舉牌指大法官「手上沾滿鮮血」。(路透)
全美各地連續兩日爆發示威，抗議最高法院墮胎權裁定。圖為25日在最高法院前，示威者舉牌指大法官「手上沾滿鮮血」。(路透)

美國聯邦最高法院接連就「女性墮胎權」及民眾在公共場所「擁槍權」作出兩大歷史性判決，兩案都被保守派人士視為重大勝利，卻引發國際社會譁然，也招來歐巴馬及拜登兩總統的重話抨擊。墮胎權案判決出爐後，拜登形容該判決讓美國「倒退150年」。出現這種結局，前總統川普任內新任命三位大法官，從而損害最高法院結構平衡，是最大癥結。

美國大法官共九人，川普接連任命三人，使保守派居於絕對優勢，因而在擁槍權判決以六比三領先，裁定紐約州限槍令違憲；在墮胎權則以五比四推翻憲法的保障，允許各州禁止墮胎。兩案完全暴露大法官意識形態如何影響判決，在人權議題上大開時代倒車。

同樣情況，其實也在台灣上演。台灣15位大法官，目前有11位、超過三分之二是總統蔡英文任命，影響所及，近年大法官解釋與判決往往都是在迎合「當道所欲」。明年將有四位馬英九任命的大法官任期屆滿，蔡英文重新提名後，15位大法官的同質性勢必更趨一致，讓人擔憂未來台灣的釋憲走向。

前不久大法官宣判萊豬案合憲後，行政院長蘇貞昌肯定政院辯護團隊成功說服大法官，更提醒後續還有農田水利法辯論，要以萊豬案當成功典範投入。其實不只萊豬案，在前瞻特別預算案、黨產條例、軍公教年改條例等重大爭議法案上，大法官幾乎全盤接受行政院意見，視反對意見如無物；套句黨產會說法，大法官簡直成為府院黨「附隨組織」。

蔡政府任內的大法官也被質疑限縮地方自治權。不光萊豬案，地方政府針對教師退休金年改、地方議會選舉議長與運作事項的規則制定等聲請釋憲案，大法官主流意見都認定是中央專管事項，憲法保障的地方自治權被大量剝奪，形同司法助長中央集權。

日前憲法法庭針對曾寫信向總統求救的台義爭女親權案，做出首件裁判憲法審查，遭法界強烈批評，指憲法法庭成為第四審、破壞法秩序穩定等；後續類似案件，大法官卻不受理，遭諷只因沒上書總統，大法官就不理。

蔡英文上任後，甘冒違憲爭議提名許宗力出任身兼首席大法官的司法院長，許宗力上任後不久，就把蔡英文競選時承諾的同婚案排入大法官會議議程，不意外地作出符合當局想要的釋憲結果。接下來還有死刑釋憲案，外界關切大法官是否會再助攻蔡政府達成廢死目標。

美國大法官在目前保守派穩居多數情況下，帶領美國社會走回傳統保守老路，自由派大法官只能透過意見書表達痛心疾首，提醒世人最後被破壞的是法院的權威。反觀台灣的大法官則是一味配合執政黨，淪為政治工具。

促轉會批評威權時期的大法官有侍從思維，多號解釋「配合國策」；檢視蔡政府任內大法官會議的解釋與憲法法庭的裁判，既無忤逆當道，且都符合執政黨想要的結果，如今大法官的侍從思維與政策配合度，更令人浩歎！

司法與行政、立法權理應分立制衡，大法官更有守護憲法、保障人民基本權利的責任；政治上的多數，也不能改變憲法對人民的基本承諾。但這幾年為挑戰執政者的釋憲聲請案，被大法官們築起一道又一道的高牆擋下，不但人民基本權利屢遭踐踏，更升高中央集權風險。大法官究竟是憲法守護者，還是執政黨護航者？

如果大法官只知迎合當道、配合執政者需求，讓政府變成一言堂，逾憲越權，肆無忌憚，與威權時期的侍從思維何異？這樣的大法官，根本是創造民主獨裁的幫凶。

大法官 蔡英文 墮胎

上一則

美國版小廚神朱如茵 想念台灣夜市

下一則

台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

延伸閱讀

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」
軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統

軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統
拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路

拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路
俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41
指揮中心代理發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

2022-06-20 10:21

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部