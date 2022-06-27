台美貿易倡議／鄧振中確診 首會擬改視訊出席

行政院政務委員鄧振中。（記者曾原信／攝影）

行政院政務委員鄧振中出訪期間確診新冠肺炎，原定本周在美國華府 舉行的「台美21世紀貿易倡議」首次會議，不排除改以視訊舉行，尚需與美方確認形式與時間；26日至29日在馬里蘭州舉行的「選擇美國投資 高峰會（Select USA）」，改由國發會主委龔明鑫率團出席。

行政院經貿辦與外交部昨分別說明，鄧振中18日抵達墨西哥 後出現咳嗽等症狀，經快篩陽性，立即依墨國相關防疫檢疫規定，在旅館自主隔離，並相應調整訪問行程；台灣駐墨西哥代表處已延請醫生看診，鄧振中目前身體狀況穩定。

台灣和美國月初宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，聚焦貿易便捷、法規制定、農業、數位貿易等11個議題，並敲定月底於華府首次面對面談判，台灣代表為鄧振中，美方則為貿易代表戴琪或其他貿易官員。

今年度「選擇美國投資高峰會」台灣訪團共265人，為最大規模代表團，台灣駐美處25日舉行酒會歡迎訪團；美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼致詞表示，在很多議題上，台灣是公認的、值得信賴的美國夥伴，期盼雙向投資能持續發展。

龔明鑫指出，通訊是國家基礎建設一環，台美廠商的合作將有助彼此的進展，也不排除可擴及第三國，將發展成熟的技術應用到東南亞或中東歐地區。

此外，國民黨前主席、現任立委江啟臣昨率立法院外交及國防委員會成員赴美，預計停留華府、鳳凰城及洛杉磯，期間將訪問美國行政部門、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，拜會國會議員、僑界、台商等；對近期區域情勢、台海安全、軍事採購、經貿投資，產業鏈健全等多項議題交換意見。