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台美貿易倡議／美學者不看好：美無意認真談判

記者張加、張文馨／台北－華盛頓連線報導
台美6月初宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」並預定本周舉行首次會議。（圖：行政院提供）
台美6月初宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」並預定本周舉行首次會議。（圖：行政院提供）

台美月初宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，預定本周舉行首次會議，蔡政府視為重要進展，有助雙方達成貿易協定。但美國學者對此倡議看法不一，有人期待新倡議可為未來談判縮短進程，另有人認為美方根本無意認真談判，新倡議不會為台美經貿關係帶來重大改變。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員史劍道受訪直說，他不相信美國準備好與任何一方進行認真的貿易談判，也許美國期中選舉後，這種情況會改變；但就目前而言，雖然這項新倡議是關於經貿，實際上只是為外交，美國單純基於外交考量而創造一個與台灣交流的新名稱，並不會有何重大改變。

對於台美洽簽貿易協定缺乏進展，史劍道表示，很可惜的是，當美國準備好認真談判時，台灣並沒有準備好，而當台灣可能準備好時，變成美國還沒；他認為，出於政治原因，在2023年至2025年可能會有更好的機會，台灣應為此準備好迅速採取行動，提出實質內容。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員、國務院前資深官員王曉岷則認為，最新倡議可以作為自由貿易協定（FTA）或雙邊貿易協定（BTA）談判中所涉諸多議題的平台，若美國和台灣最終開始談判時，這將可以縮短進程。但王曉岷也表示，無論是FTA或BTA，考量到美國國內政治因素，「都可能需要一段時間」。

華府 國務院 期中選舉

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