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台立委訪美國務院 洪申翰：台美想法彼此有共鳴

中央社／台北26日電
民進黨立委洪申翰。(本報資料照片)
民進黨立委洪申翰。(本報資料照片)

民進黨立委洪申翰、無黨籍立委林昶佐近日赴美訪問，拜訪美國務院行政部門。洪申翰表示，台美的想法彼此很有共鳴，這是中共政權很難做得到的。台灣的民主經驗跟價值，有機會成為全球民主運動的重要支點跟關鍵網絡。

洪申翰、林昶佐近日赴美參與世界國會議員西藏大會。洪申翰昨天深夜在臉書發文指出，他跟林昶佐除參加西藏大會，與美國跨黨派參眾議員對話外，也拜訪了國務院的行政部門，交流台美之間深化交往的後續機會，與可能努力的方向。

洪申翰指出，台灣跟美方的想法彼此很有共鳴，都很希望在深化貿易與安全的戰略目標下，更加鞏固跟確立重要的價值，包括環境、勞工、或是人權的標準，而這是中共政權很難做得到的。

洪申翰表示，他們同時也拜訪了國際宗教自由委員會副主席特克爾（Nury A. Turkel）、國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson），以及全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）。

針對國際民主運動，洪申翰指出，台灣可以扮演的角色跟位置，更進一步交換意見。而這部分也是他覺得特別重要的，因為台灣的民主經驗跟價值，不只是著眼內部的發展與挑戰，更有機會成為全球民主運動的重要支點跟關鍵網絡。

他說，這是在經貿外，國家定位與戰略的另一扇門，台灣有空間可以做更多，發揮更大價值，也更被國際社會需要的方向。

另外，林昶佐也在臉書發文指出，他跟洪申翰接連拜訪了國務院民主人權暨勞工局代理首席副助卿巴斯比（Scott Busby）、國際宗教自由委員會、國家民主基金會、全球台灣研究中心、共產主義受難者紀念基金會，及其他行政部門。

林昶佐表示，雙方廣泛討論台美在共同價值的基礎上，可以更加深合作的面向，無論是擴大台灣參與重要國際會議的空間，或是符合資訊安全的供應鏈重整，以及落實包括人權、環保在內的高標準產業政策等。

他指出，今年10月國家民主基金會即將在台灣舉辦世界民主運動全球大會（World Movement for Democracy），他跟申翰也與國家民主基金會充分交換意見。回台後會促進台灣相關部門做好準備，迎接來自各國的國會議員及各界來賓，讓這場重要的國際會議能圓滿成功，讓民主盟友再次聚焦台灣。

國務院 勞工 臉書

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