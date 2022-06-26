台海上空別苗頭…美軍機穿台海 共軍「陸空」全程跟監

美P-8A反潛巡邏機日前飛越台海，圖為同型機。（路透）

美軍一架P-8A巡邏機24日穿航台灣海峽，共軍 空中和地面部隊全程跟監警戒，雙方在台海上空互別苗頭的意味濃厚。美軍印太司令部發表聲明說，這是依循國際法在台灣海峽內行動，並展現美國對自由開放印太的承諾。不過，共軍東部戰區發言人施毅昨天批評，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定。

施毅透過新聞稿指出，美機「穿航台灣海峽並公開炒作」，共軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒，他並強調，「美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，我們（共軍）對此表示堅決反對，戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

中共 日前宣布「國際水域」不是國際法概念、並駁斥台灣海峽適用，數日前，才有29架共機進入台方西南空域後，美軍機即飛越台海，雙方在台海上空互別苗頭。

美軍印太司令部24日發表聲明說：「美國海軍一架P-8A海神式海上巡邏機，6月24日於國際空域飛越台灣海峽。美國將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行及行動，包括台灣海峽在內。」

美軍聲明還說：「藉由依循國際法在台灣海峽內行動，美國維護所有國家的的航行權利與自由。該架飛機飛越台灣海峽即展現了美國對自由開放印太地的承諾。」

這不是美軍此型飛機首度飛越台海，去年11月大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」就曾公布過一架同型機穿越台灣海峽飛行。

中美雙方在台海上空「秀肌肉 」，環球時報前總編輯胡錫進預言稱，「再這樣下去，早晚還得撞一次。再撞，決不會讓美軍再占便宜」。

2001年4月1日在南海上空，中美曾發生撞機事件，當時共軍飛行員王海墜機身亡，美軍EP3型偵察機迫降海南陵水機場，24名美軍人員遭中共扣留。經過多次談判，美方表示遺憾，中方釋放美方人員。