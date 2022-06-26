耗時10年 金門大橋10月通車…金廈大橋？交長：涉國安

金門離廈門近在咫尺，台北市長柯文哲日前拋出興建金廈大橋議題，引發各界討論。（記者盧逸峰／攝影）

連結金門及烈嶼的金門大橋 工程預計7月完成吊裝，9月完工，10月中旬通車。交通部高公局表示，由於金門大橋是台灣第一座大規模跨海大橋，規畫雙向2汽車 道，並有人行道及自行車道，全橋速限60公里，未來將視強風進行交通管制。

高公局表示，過去從金門搭船到列嶼約15至20分鐘，金門大橋通車後，開車路程僅5分鐘。金門大橋全長約5.41公里，其中橋梁段約4.77公里，受到強勁海流、東北季風、海上濃霧、花崗岩堅硬，以及變異傾斜岩盤等各項工程技術挑戰，讓金門大橋的興建難度增加，2012年興建至今，前後耗時10年，興建總經費達96.62億元（台幣，約3.25億美元）。

交通部長王國材昨和金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人視察金門大橋工程進度。王國材表示，金門大橋目前的興建進度已達九成八，後續工程除吊梁仍需大量使用船機外，應已能摒除天候因素影響，近期將完成主橋中心跨上構閉合工程，預計10月中旬通車。

至於台北市長柯文哲日前拋出興建金廈大橋議題，引發各界討論。王國材僅說，這涉及國安問題，現在的工作是把金門大橋蓋好。

陳玉珍則說，實地來到金門就會發現廈門真的很近，兩地最近之處僅1.8公里，就像是淡水望向八里的感覺，但金廈大橋興建與否是國家整體政策考量，她希望這個願望有一天會實現，因為對金門產業、觀光 發展都有幫助，且有七、八成民眾都支持興建金廈大橋。