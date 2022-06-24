挺美台防衛關係 眾院軍委會通過國防授權法

美國聯邦眾議院軍事委員會23日審查完竣2023財年國防授權法。(本報資料照片)

聯邦眾議院軍事委員會23日審查完竣2023財年國防授權法，將送眾院表決；根據該委員會事前公布的內容，國會強調對美台防衛關係的支持，要求印太司令部說明應對與戰略競爭對手發生超過半年衝突時的必要準備。國防部 長奧斯丁將中國大陸稱為步步進逼的威脅，也曾點名俄羅斯 對國安造成威脅；烏克蘭戰爭爆發，美高度警戒中俄的軍事合作傾向。

該草案共547頁，其中談到美台防衛關係，引述台灣關係法和六項保證的內容，強調美國與中華人民共和國建交是基於台灣前途將以和平方式決定的期望，「中華人民共和國對台灣行徑，與和平方式背道而馳。」

國會也要求國防部就台灣防空能力、美台防空系統互通、如何支持台灣迅速獲得防空能力等，在明年3月1日以前向國會簡報。

台美年度「蒙特瑞會談」、「特殊管道會談」本周正於美國大華府地區舉行，為俄烏戰爭爆發後，台美重新檢視安全合作與軍備的高層會議，由國安會秘書長顧立雄領軍參加；主題包括「不對稱作戰」定義、台灣後備動員準備、軍售貸款 、中國軍事威脅等。

此次會談台美交換俄烏戰爭啟示，除了傳統戰爭，也包含灰色地帶行動等新興挑戰，美國關切台灣不對稱戰力的發展，以及在後備動員上的準備等；針對軍售貸款，有不少美國議員提出各種法案，會中也交換意見。

據指出，拜登政府認為台灣應先採購符合不對稱戰力的軍備，並向台灣提出建議採購項目，多是較為靈活、廉價且可有效對抗兩棲登陸行動的武器。不過，美方之前陸續取消對台軍售案，已引起不小反彈與質疑，台方人士說，雙方有必要就不對稱戰力的定義達成共識，台灣也有自己的想法與需求。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣嚴厲譴責俄國，並加入國際制裁俄國行列，俄羅斯則將台灣列入「不友好國家地區」，一度傳出台駐俄代表處恐遭關閉。對於台駐俄羅斯代表處近期搬遷至新址，外交部亞非司總領事王啟文昨說，搬遷與俄烏戰爭沒有直接關聯，也沒有政治力介入。