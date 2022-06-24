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李明哲華府感恩之旅 卡在美國防疫規定

記者張文馨／華盛頓報導
遭大陸關押五年的台灣NGO工作者李明哲（左），和妻子李凈瑜（右）。(本報資料照片)
遭大陸關押五年的台灣NGO工作者李明哲（左），和妻子李凈瑜（右）。(本報資料照片)

遭中國大陸關押5年的台灣NGO工作者李明哲原定本周要訪問美國華府，準備參加下周舉行的宗教自由論壇，詎料遭聯邦疾病防治中心（CDC）以防疫規定拒絕。

對華援助協會會長傅希秋23日表示，問題出在李明哲在獄中接種陸製疫苗，不被美國政府承認，即便美國在台協會（AIT）全力協助已經拿到美國簽證，仍不得其門而入。

李明哲2017年3月入境中國大陸後失蹤，後國台辦指李涉「顛覆國家政權罪」被捕，2017年11月湖南省岳陽市中級人民法院判處李有期徒刑5年，入湖南赤山監獄服刑；直到今年4月期滿，李明哲在4月15日由廈門搭機返台，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）還推文祝賀。

傅希秋表示，他邀請李明哲和李净瑜夫婦到華府參加宗教自由論壇，結束後再轉往德州；這是李明哲重獲自由返台後首次出國訪問，不僅會分享在獄中的人權待遇，也是一場感謝之旅，因李净瑜當初為李明哲獲釋奔走，曾造訪國務院和國會，美方人士多次為李明哲發聲。

傅希秋表示，只要國際一呼籲，李明哲在獄中的待遇就會改善，李明哲原本打算現身說法，呼籲國際持續關切良心犯的處境。

傅希秋說，李明哲透過旅行授權電子（ESTA）系統申請免簽證入美，卻因為其刑事紀錄遭拒絕，AIT便特案為李明哲申請簽證，21日面談、22日就拿到簽證，原以為可以趕上23日的班機赴美；但AIT提醒還需要取得CDC同意，並協助將李明哲的申請遞交CDC卻收到拒絕的回應。

傅希秋表示，CDC就只是一紙公文冰冷拒絕，沒有任何救濟管道，太令人失望，也不符合美國法治精神，呼籲CDC亡羊補牢。

根據CDC網站介紹，非美國公民要在外國入境前，需提供已經完整接種疫苗的證明；部分例外者則需要滿足額外要求才能入境。

李明哲 CDC 簽證

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