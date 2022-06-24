包裝驗出病毒 陸再禁台竹筴魚進口一周

繼石班魚之後，竹筴魚也因包裝驗出新冠病毒被中國大陸禁止輸入一周。(本報資料照片)

中國大陸海關昨日宣布，台灣輸入的冷凍竹莢魚包裝檢出新冠病毒核酸陽性，即日起禁止台灣水產加工廠東和食品公司產品申報一周至6月29日。台灣陸委會副主委李麗珍表示，檢驗檢疫措施必須根據科學原理和國際合作的重要性，希望陸方的分析方法與國際指引一致。

東和食品是蘭蘇澳港知名的水產加工廠，品牌「好媽媽」罐頭年銷10億台幣（3400萬美元）。東和食品回應，公司銷往大陸的商品，冷凍竹莢魚算是大宗，是交由貿易商進行出口，兩周前還出口大陸。大陸海關發布公告後才接獲消息，內部正在調查是哪一批、數量，待了解狀況後再對外說明。

當天，除了台灣這家出口竹筴魚廠商外，同樣被大陸採取「緊急預防性措施」禁止產品申報一周，還有印度 、俄羅斯 、越南 的廠商。

這是近期大陸海關總署第二次以包裝檢出新冠病毒核酸陽性，對台灣廠商卡關。上一次是6月10日在冰鮮白帶魚的包裝檢出新冠病毒核酸陽性。陸委會副主委李麗珍昨指出，目前只有大陸會對進口冷凍水產品外包裝檢驗有沒有新冠病毒，並從很多國家水產品外包裝驗出新冠病毒，這個議題已引起多國關注。