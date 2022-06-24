石斑借單亂象 陸委會期待農委會改善

大陸禁台灣石斑魚輸入，農委會初步調查結果顯示確有借單問題，部分漁貨來源仍不明。 (記者葉信菉／攝影)

中國大陸海關以屢屢檢出禁藥為由，暫停台灣石斑魚輸入。而最近一次被點名的二艘活魚運搬漁船出的魚貨，系統登載的三養殖場根本沒出貨，是「借單」來自其他11家養殖場，但這11場是否是合格外銷名單，至今不明。針對借單陋習，陸委會副主委李麗珍昨說，非常期待農委會盡快了解、改善。

事發至今，農委會始終未對借單問題對外提出檢討之道，甚至事件都過大半月，農委會早就公布11家養殖場魚體、池水、土底檢驗都合格，一直強調檢驗沒問題，就是遲未公布這11場是否是合格外銷養殖場，引來陸委會都開口要農委會改善。

李麗珍說，農委會已根據陸方提供的資料，找了發貨企業，了解供貨的11家並做檢驗，數據結果已透過農產品檢驗檢疫平台提供給陸方，目前還在等待陸方回應。至於借單問題，李麗珍說，農漁產品管理是農委會主政，這是很專業問題，「在業者管理面，非常期待農委會盡快做了解、提出改善方法」。

據了解，昨晚漁業署官員都在農委會開會。漁業署說，針對此次涉及二艘活魚運搬船及11處養殖場，已訪查記錄並處理相關行政程序；至於未來如何改善現況，漁業署說，已安排近日與相關利害關係人進行座談。

因應大陸禁台石斑魚，農委會預計花4億台幣（約1350萬美元）推動內、外銷，但曾是台灣石斑魚業者的峇里島台商會長蘇文炳說，農業主管若只把農業視為選舉票倉，資源用在補助而輕忽產業升級，連國際接軌也掉鏈，恐無助產業結構改善和轉型。

蘇文炳在金融海嘯 時就看到石斑魚產業變動，以及養殖銷售風險，毅然決然轉而開發觀賞魚品種魚苗，如今在峇厘島創辦的Bali Aquarich公司，已是世界知名的海水觀賞魚公司，銷售全球逾40個國家。

他說，台灣的問題就是借單，不向有規範的養殖場買魚，多花成本遵守制度的漁民是傻瓜？做了產銷履歷卻混魚，怎能確保品質不出問題？產業又如何進步？但到現在卻還沒看到漁業署針對制度做檢討。同樣問題若在印尼 ，是會直接吊牌照的。