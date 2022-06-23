黑白集／對抗或和平? 金廈大橋是心理測驗

柯文哲23日出席北藝記者會，對於拋出金廈大橋惹議，柯嗆陸委會，「你的意思是，蔡英文2016年去金門的政見無知、而且荒謬？是這樣嗎？」（記者蘇健忠／攝影）

柯文哲 去金門輔選，提議建「金廈大橋」聯結金門和廈門。綠營馬上批他「吳三桂」、「引狼入室」；陸委會則罵他「無知」，說建橋會衍生巨大國安風險。連民眾黨內都有人發飆，罵他「北七」（白癡）。但金門人不這樣想，多位民代力挺柯文哲，認為應加速規畫。

引發這麼多討論，柯文哲就賺到了。民進黨 反對「金廈大橋」，是把金門當成「反中最前線」。問題是，蔡政府反中正在熱頭上，怎能讓金廈間搭起任何橋梁？

民進黨忘了，他們在野時，如何以和平為由力主金門「撤軍」和「非軍事化」。蔡英文 自己在陸委會主委任內，還開放了金門「小三通」。2016年選舉，該黨當地立委候選人陳滄江還說，金廈大橋是他和蔡英文的「共同政見」。民進黨如今反對建橋，就是自證雙標黨。

金廈大橋的議題，其實比較像是一道心理測驗。把金門看成反共前線與軍事要塞的人，當然全力反對建橋；把金門視為兩岸交流孔道的人，則認為建橋有益金門發展。前者是對抗心態，後者則是和平本位。說穿了，那些主張兩岸不惜一戰的人，對台灣的利益並無太多珍惜，誰會在乎金門人的安危及犧牲？

金門距廈門僅1.8公里，距台北則有200公里。金廈大橋目前只是紙上談兵，但重點不在橋，而在我們怎麼看金門和台灣。