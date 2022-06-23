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陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？

台灣新聞組／台北23日電
台北市長柯文哲。（影片截圖）
台北市長柯文哲。（影片截圖）

民眾黨主席、台北市長柯文哲日前提出興建「金廈大橋」，遭陸委會批評無知荒謬。柯文哲昨晚表示，陸委會是罵小英？還是罵他無知？「意思是，蔡英文2016年去金門的政見無知、而且荒謬？是這樣嗎？」「請陸委會說明，我看他們工作會丟掉。」

柯文哲說，大家不要以為柯文哲真的很聰明，他只是去金門時，當地說這個應該要蓋，結果馬上抹紅又來了，包括金門縣長、前任縣長、議長、前任議長，還有金門的觀光協會理事長，每個都說他贊成。

柯也嗆民進黨，小三通不是總統蔡英文當陸委會主委時引以為傲的政績？金廈大橋只是現在小三通的硬體改善，之前船在運用個橋就解決掉，結果陸委會煞有介事、用無知的字眼；不過2016蔡英文選總統，去金門的政見不是有這條？陳建仁去又補了一槍說要研議興建。

金門縣長楊鎮浯則表示，那天與柯文哲聊到金門發展，當時他指著金門地圖說明地緣關係，以及離島發展，跟交通動線的打通有密不可分的關係，所以也跟柯文哲介紹了金門近幾年對外聯外交通，以及將來可能的發展，其中就包含了金廈大橋。

楊鎮浯強調，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，不要因為有不同的想法，就不去面對這個議題，「金廈大橋」只是金門發展建設中的一個選項，不是唯一。

民眾黨立委蔡壁如昨表示，實際走訪金門，金門人要的是和平繁榮，而廈門人則是十分嚮往台灣的民主自由，目前金門的「戰地觀光」已經取代了「反攻前哨」，只有拋棄意識形態的統獨爭議，透過金廈大橋，讓金門成為「和平示範島」。

台北市府發言人陳智菡也質疑，蔡英文總統曾與民進黨金門縣立委參選人陳滄江共將「金廈大橋」列為政見。民進黨發言人謝佩芬則否認，指陳智菡查到的新聞，是過去民進黨個別黨代表在全代會上的「提案」跟「發言」，並非是蔡英文的政見，而後金廈大橋亦未再被提出實質討論。

柯文哲 蔡英文 民進黨

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