大屋頂下／比賽「親美／不親中」看不懂朱立倫

許多人看不懂朱立倫訪美期間表達的兩岸論述。他彷彿在與民進黨 比賽誰更加「親美／不親中」，且也想將九二共識淡化或邊緣化，這似乎亦在襯托「親美／不親中」。

「親」這個概念，在兩岸不同的政治語境中，會有相當不同的詮釋。例如：馬英九一向主張「親美／友日／和中」，這是「美／日／中／台」皆可接受的平衡架構。但朱以「親美」與「不親中」對照，則「親美」可能被解釋為「攀附／扈從／降服」，「不親中」則被解釋為「反中／脫中／不和中」。

其實，難道美國不知國民黨 「親美」？縱目今日的「台美親」（從台灣關係法到六項保證）根本就是國民黨幾十年來參與建構的。尤其，國民黨對中共 的戒備與抵抗也是美國及中共所明知的。至馬英九時代的「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，皆明確表現出與中共分庭抗禮的思維。但馬英九不會說「國民黨從來不是親中的政黨」，他也不說「親中」，他說的是「親美／友日／和中」。

朱立倫的這番表白，恐怕連美國都未必領受其爭寵，但引來國台辦要他「頭腦保持清醒」，民進黨訕笑，國民黨內則四分五裂，愈吵愈糊塗。

一向以來，國民黨與民進黨的兩岸戰略有一路徑上的重大差異。民進黨主張台獨，與中共的互動齟齬，因而視爭取美國支援為主要路徑。國民黨則因歷史淵源，與中共較有和平互動的條件，因此就比較致力於能否對中共發生影響，包括李登輝前期。亦即：民進黨認為經中共無路可走，但國民黨仍寄望於改變中共，同時亦全力維持台美合作。

兩相對照，民進黨發展至今日「親美／反中」的架構，而國民黨仍存有「親美／和中」的願景。但是，朱立倫的「親美／不親中」，幾已顛覆了國民黨的角色，他是否在兩岸政策上丟掉了國民黨相對於民進黨的優勢與強項？

本文認為，這場俄烏戰爭可能使兩岸情勢進入新局。亦即，各方避戰的努力，將高於求戰的企圖。

俄烏戰爭演出了美國以烏克蘭為餌誘殺俄羅斯的經典史詩。於是，美國恐怕不能再寄望中共會上同樣的當；中共也不會輕蹈普亭的覆轍；台灣也已目睹「美國不派兵／不供應遠程武器」，則在俄烏戰爭中滿天呼嘯的每一發炸彈，包括烏克蘭自己發的，都只能落在烏克蘭自己的土地上。台灣也要像烏克蘭一樣成為一隻爛在甕裡的刺蝟嗎？

也就是說，在俄烏戰爭前，各方似皆準備兩岸可能開戰。但是，俄烏戰爭卻告訴各方絕不可輕易開釁，因此各方的整個戰略規劃恐怕就要打掉重練了。亦即，各方皆應重新準備從長計議的Plan B。

先說美國。在川普以前，美國政府力阻台灣成為「麻煩製造者」；但到川普以後，則顯然反而想挑唆台灣成為「麻煩製造者」。甚至，若說美國存有「以台灣為餌誘殺中共」的企圖，亦非不可能。因此，民進黨以能作為美國第一島鏈的一隻刺蝟而沾沾自喜，或許尚可謂良有以也。這是俄烏戰前的世局。

但是，俄烏戰爭使美國悟知不能只等候兩岸開戰，更要有和平發展的Plan B。

布林肯的「對華政策」演說有兩個要點：一、反對任何一方改變兩岸現狀，不支持台獨。二、支持以和平方式解決兩岸問題。並將美中關係轉向：一、投資（知道美國真正的問題在治理失敗，而非中國崛起）。二、結盟（利益分歧，盟友鬆散）。三、競爭，且附註不尋求衝突或新冷戰。

布林肯的談話可視為不要打仗的Plan B，不是劍拔弩張，也看不出「以台灣為餌誘殺中共」的意味。台灣應當解讀這也是一種「戰略清晰」，如果避戰成為顯學，台灣還要呆呆做一隻賦閒待業的刺蝟嗎？

再談中共。武統既是國恥，也必是國難。俄烏戰爭告訴中共，不能上美國的當，更不能辜負了普亭的悲劇。

兩岸不能武統，因此仍應回到「心靈契合」的方法。中共迄仍主張九二共識，且曾在馬英九主張「九二共識／一中各表」及「不統／不獨／不武」時，舉行了馬習會；卻因後來壓制「一中各表」，扭曲了九二共識，造成今日局面。若要挽救九二共識，就應回到容納「一中各表」的狀態。

俄烏戰爭對北京的啟示是：兩岸政策不能用「消滅中華民國」的「清零」，而必須發展出一個與友善的中華民國「共存」的境界，這始是從長計議的Plan B。

那麼，若是避戰高於求戰，民進黨就不應當也不可能堅持其「只能仇恨／不能和平，只能零和／不能雙贏」的台獨路線。

最近幾個月，似可見到蔡英文在兩岸操作上進行的試探。一、借陸委會之口宣示，中華民國不是台獨。二、中華民國與中華人民共和國互不隸屬。三、因為九二共識沒有一中各表，沒有中華民國生存空間，所以不接受九二共識。這三個試探，皆回到中華民國；甚至可以誇張地說，也許是在召喚中共回到「一中各表」。這可謂也是Plan B。

對照來看，朱立倫此次反而卻似連「一中各表」也避諱，又丟棄了國民黨「親美／和中」的優勢與強項，欲與民進黨比賽「親美／不親中」。其實，就美國的「不支持台獨／不改變現狀／和平解決兩岸分歧」來說，國民黨每一點都較民進黨明確；對中共，則連蔡英文都知道要反對九二共識「加註」，但朱立倫卻不與中共爭執九二共識的正確意義，而只想將之淡化及邊緣化。再者，連賴清德都說過「親中愛台」，朱立倫卻標榜「不親中」。當兩岸「和中」路線又見契機的此際，朱立倫的Plan B卻似是倒退嚕。

倘若這就是兩岸關係的發展趨勢，則國民黨在「藍綠紅小三角」中的角色恐將進一步邊緣化，則兩岸互動就必然也必須置於「民進黨vs.中共」的架構上。理想的情況是，民進黨及中共皆在「中華民國不是台獨」的共識或默契下，「反對任何一方片面改變現狀／支持以和平方式解決兩岸分歧」，那麼也就同時照顧了「美中台大三角」的共同利益。

大陸學者劉國深說，兩岸的門雖關著，但未上鎖；他籲蔡英文再用點力氣，這門是推得開的。那麼，我們也勉勵習近平一起用點力氣來開門吧。

你不武統（武統不祥），我不台獨（台獨是禍）。那麼，民共兩黨也許可以一同走上國民黨長久期許的和平發展願景，國民黨也就和朱立倫曾說的「成功不必在我，成功必然有我」了。

這是遐想，更是祝願。