太陽能陸貨疑透過東南亞「洗產地」 台灣要嚴查

美國太陽能政策大轉彎，重開中國大陸太陽能模組透過東南亞輸美大門，台廠期待美系業者轉單不僅落空，更擔憂大陸模組疑似透過東南亞「洗產地」傾銷台灣。（路透）

美國太陽能政策日前大轉彎，重開中國大陸太陽能模組透過東南亞 輸美大門，台廠期待美系業者轉單不僅落空，更擔憂大陸模組疑似透過東南亞「洗產地」傾銷台灣，在台廠壓力下，經濟部出手管制，除公告禁止任何採用陸製的太陽能電池相關組件進入台灣市場，更祭出吹哨者殺手鐧，如光電案場經舉發有使用陸製太陽光電模組及電池並確認者，若未改善將廢照處分。

經濟部昨表示，依照現行規定，中國大陸製太陽光電模組及電池不准許輸入台灣，為防止陸製太陽光電模組透過東南亞進口傾銷台灣，將協同海關海關加強查緝，並規範進口模組應檢附非中國大陸製佐證文件。同時，如光電案場經舉發有使用大陸製太陽光電模組及電池者，將廢止同意備案及電業執照。

根據經濟部規定，未來進口海外太陽能模組廠商，必須提出證明未採用大陸製電池並切結未違反相關管制規定，這對急著趕在今年裝設太陽能發系統的開發商（EPC），將造成極高的風險，但有利嚇阻業者進口大陸產品透過洗產地輸台。

根調查，今年首季進口太陽能模組數量，竟比前四年進口總額還多三成，引起包括聯合再生、元晶、茂迪及中美晶四家上市櫃太陽能大廠驚覺不妙，懷疑有廠商透過東南亞「洗產地」，將大陸生產的模組輸台，等於變相讓全民埋單且暗助對岸產業，四家公司日前緊急聯名上書向行政院陳情。

值得注意的是，美國政府原打算本月21日起禁止進口中國大陸新疆地區產品，其中也包括太陽能最上游原料多晶矽。原本業者期待拜登 政府對中國大陸制裁，透過「反規避調查」，將東南亞列入關稅 範圍，讓中國大陸廠商無法透過「洗產地」規避關稅。未料美國政策大轉彎，日前正式公告允許從泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南四地進口的太陽能面板兩年暫免加徵關稅。

美國政府政策大轉彎，對仰賴進口太陽能面板的美國太陽能系統安裝業者和電力公司而言，堪稱一大勝利；但對積極建立本土太陽能供應鏈的製造業者而言，則是一記挫敗，如今台灣市場還可能面臨大陸業者「洗產地」壓力，在台廠強烈關切下，經濟部明確公告禁止利用此方式將大陸產製的產品進至台灣。

經濟部昨表示，將透過駐外單位實地查廠，掌握當地設廠事實及其產能，並將持續關注國際調查陸製太陽光電模組及電池動態，據以提供高風險廠商名單予海關加強查驗。台灣太陽光電案場如經發現採用中國大陸製模組及電池時，將要求限期改善，並通知台電暫停電能躉購。逾期未改善或改善不完全時，得廢止再生能源發電設備同意備案及電業執照。