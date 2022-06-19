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桃機委託公關對美遊說 2通電話花300萬卻一事無成

記者高凌雲、甘芝萁／台北19日電
桃機加入美國境外通關曾是民進黨政府外交大內宣項目。(本報資料照片)
桃機加入美國境外通關曾是民進黨政府外交大內宣項目。(本報資料照片)

桃園國際機場公司2020年向美國海關暨邊境保護局申請加入境外預先通關計畫，台灣委託美國政治公關葉望輝遊說美方，葉的公司只打了兩通電話給參議院與國務院，駐美代表處就給付10萬5000美元（新310萬台幣）。桃機另透過葉的公司給付一家華府公關公司3萬美元（約台幣89萬元），幫桃機寫幾封電郵、打幾通電話給國會議員，但申請案很快就遭美方打回票，政府耗費數百萬台幣，最後一事無成。

葉望輝在DC國際顧問公司擔任執行長，他曾任共和黨副總統錢尼幕僚，與民進黨友好，近年與副總統賴清德往來，2020年1月蔡英文總統選前之夜，葉望輝也到場，同年10月葉拿到桃機遊說案。

桃機加入美國境外通關是蔡政府外交大內宣項目，2018年外交部推動，交通部配合，2020年10月才開始有具體進度；台灣找上葉望輝遊說，但桃機公司送交立法院2020年與2021年預算書，完全沒有委託政治公關遊說加入境外通關的預算項目。

桃機公司總經理但昭璧說事涉敏感，他不方便評論，桃機公司有委託美國政治公關，但沒有出錢，桃機公司是配合政策。

美國司法部的申報檔案與但昭璧說法一致，台灣委託葉望輝遊說，桃機只是出個名義，是2020年當時派駐華府美代表處一等秘書吳智賢找上葉望輝，但昭璧10月29日先在合約簽字，葉望輝的公關公司11月3日簽字，顯示兩家公司不是在同場合簽合約，葉望輝申報收取台灣金錢來源是駐美代表處。

司法部檔案顯示，吳智賢促成桃機與葉望輝簽約後，又找全球領航員公司遊說，該公司申報文件顯示，這項工作是葉望輝公司轉交。

根據美國司法部檔案，有關政治公關為桃機遊說，葉望輝公司提出的接觸活動申報，只有2020年12月10日與16日，共打兩通電話，一通打給參議院，一通打到國務院。全球領航員公司公開申報，從2021年1月到4月共寫了26封電子郵件、打了3通電話給國會議員，就領走3萬美元。

據美國司法部文件，葉望輝每個月領取台灣1.5萬美元，領7個月共10.5萬美元，名義上為桃機公司服務，實際付錢給葉望輝的是駐美代表處。

宣傳台美關係的境外通關受挫後，外交部不敢對外張揚，到今年3月被立委問起才承認破局，政府浪費數百萬台幣納稅錢，一事無成，無人被究責。

桃機委託美國政治公關葉望輝（圖）遊說爭取加入美國境外通關。(本報資料照片)
桃機委託美國政治公關葉望輝（圖）遊說爭取加入美國境外通關。(本報資料照片)

司法部 國務院 預算

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