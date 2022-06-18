我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭超美志工投身救援 代表國家出賽2022環球小姐

CDC諮詢專家一致支持 6個月以上嬰幼兒打疫苗

港人怨取得專案身分難 陸委會：「窄門」通往永生

記者廖士鋒／即時報導
對於港人傳出抱怨台方「專案身分」取得難，陸委會強調還要兼顧國安等面向，圖為台方援助港人的台港服務交流辦公室。（聯合報系資料照片）
對於港人傳出抱怨台方「專案身分」取得難，陸委會強調還要兼顧國安等面向，圖為台方援助港人的台港服務交流辦公室。（聯合報系資料照片）

台灣陸委會執行「香港人道援助關懷行動專案」已經將近兩年，近期有媒體報導，不少港人表示，取得「專案」身分困難以及與台灣官員聯繫不順，對此陸委會引述聖經賦予「窄門」通往永生意涵，強調人道救援港人機制已協助多位港人，但也還要兼顧國家安全，才能行遠致穩。

近日港媒大公文匯網報導，指出，有港人提到雖獲准在台就業居留，但仍感到惶恐不安，因即將面臨護照過期問題，屆時將淪為無國籍人士，或會遭遣返回港，不少在台港人就因身分問題已「二次流亡」到西方，遭形容是「二次打擊」。

另據報導者報導，許多港人原本期望透過台港服務交流辦公室，尋求來台庇護的協助，但是交流辦的機制形塑了兩道窄門，包含「熱線」撥打過程「會繞圈」，再加上語言落差，不少尋求庇護的港人在跟熱線專員交涉數次後放棄申請。第二道窄門是聯審當中摸不清的關卡。有港人提到，聯審的過程如在雲霧裡走過，他曾遞交證明文件、自述和面談，但只在最後收到陸委會通知申請獲批；事前不知道標準為何、成功機會大不大。

對於上述報導提到的援港機制問題，陸委會18日傍晚回應指出，交流辦成立近兩年來，已循相關運作機制協助多名港人在台安身立命，「同仁除盡心盡力做好安置照顧，更犧牲休息時間努力學習廣東話及心理諮商技巧以求不斷精進關懷工作」。

陸委會稱，上述報導選擇性及刻意編派不是，且未秉新聞專業核實，先有預設立場的報導，對此無法苟同。

陸委會強調，推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠，更透露「交流辦曾多次接到可疑的探詢電話」，「倘若援助機制遭有心人士滲透，屆時才是親痛仇快、真正的求助無門」。

陸委會稱，聖經賦予「窄門」通往永生的意涵，將與交流辦「續秉初衷，公私協力精進相關機制，繼續做好通往自由民主國度的守門人」。

庇護 就業 遣返

上一則

張五岳：蔡習會不可能 台灣應恢復民間交流建「護欄」

延伸閱讀

紐約州長、州眾議員初選 18日起提前投票

紐約州長、州眾議員初選 18日起提前投票
六月「2022廈門人才服務月」158項活動已經啟動

六月「2022廈門人才服務月」158項活動已經啟動
輸陸石斑 借單出包？漁業署追11養殖場

輸陸石斑 借單出包？漁業署追11養殖場
中國駐美大使 稱台灣千年前就不可分割 陸委會：荒誕

中國駐美大使 稱台灣千年前就不可分割 陸委會：荒誕

熱門新聞

6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30
女歌手林凡。(華納音樂提供)

UCLA女博士粉絲涉5次闖女歌手林凡家 辯稱是美國文化

2022-06-16 12:52
國民黨主席朱立倫於美東6日下午造訪國務院與官員會談。華盛頓記者張文馨／攝影

想見的沒見到...朱立倫返台後挑戰才開始

2022-06-11 19:04
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
輪胎行大火消防緊急灌救，有家屬得知親友受困，坐在路旁哭泣。記者王駿杰／攝影

台灣新竹輪胎行疑遭家人縱火 8人無生命跡象 最小才1歲

2022-06-15 13:11

超人氣

更多 >
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎
拜登騎自行車摔倒 並未受傷

拜登騎自行車摔倒 並未受傷
母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母

母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架