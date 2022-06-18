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張五岳：蔡習會不可能 台灣應恢復民間交流建「護欄」

記者廖士鋒／即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳強調，兩岸官方布交流的前提下，台方應積極推動恢復兩岸民間交流建立「護欄」。（記者廖士鋒／攝影）
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳強調，兩岸官方布交流的前提下，台方應積極推動恢復兩岸民間交流建立「護欄」。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸關係近期因為石斑魚等事件再度陷入波動，後疫情時代兩岸航班等民間往來何時能重啟也備受關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳對此指出，兩岸關係唯一要做的是避免擦槍走火，他呼籲台方政府，應該要積極規劃恢復兩岸民間交流，作為兩岸關係的「護欄」。

陸委會跟中經院、政大國關中心等單位18日在政大共同舉辦「2022經濟發展與情勢評估論壇」，張五岳在會上指出，從2016年到2021年很多人都說兩岸兵凶戰危、一觸即發，但其實在兩岸政治風險層面，看不出來會引發戰爭。

先看美國對台到底是「戰略清晰」還是「戰略模糊」？張五岳指出，美國總統拜登上台後三次提到會介入兩岸戰爭，但之後都有更新、回到戰略模糊。尤其就美國國務卿布林肯5月26日發表的演說，則是強調美國仍是一中政策，「只要美國講的是一中，就不會在外交上跟台灣發展正式關係」。

中共防長魏鳳和近日在新加坡香格里拉會談的發言提到「三個絕對」跟「不惜一戰」，被視為「要打起來了」，但是張五岳指出，很多人不看魏鳳和前面講的，解決台灣問題「和平統一」仍是最佳方式，他強調中共領導人在兩岸議題上講的是和平統一，而不是武力統一，「武力是用來對付台獨、反對分裂，而不是統一」。

對於中共中央外事辦主任楊潔篪跟美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在盧森堡會談4.5小時，張五岳說，如無意外就是為中共二十大之前「第三次拜習會」做暖身。他分析，北京跟美方這一年來只有一個交涉，不管是拜登跟習近平、楊潔篪跟蘇利文、布林肯跟王毅，北京只表達一點，「如果要管控分歧、避免誤判防範衝突，就必須優先妥善處理台灣問題，講白了，是跟美方說，我們不會因為香港新疆、更不會因為貿易戰開打，唯一可能因為台灣問題誤判開打，如果你不想打，要好好處理問題」。

對兩岸關係來說，他強調，兩岸官方唯一罕見的共識就是「台灣不是烏克蘭」。他表示，兩岸關係不用再去想有沒有共識、有沒有官方推出對話談判，更不可能有蔡習會，唯一要做的是怎麼避免誤判、擦槍走火。

張五岳建議，台方政府應該致力確保台海和平，不要製造人民誤解跟仇恨，因為一個緊臨台灣、占地球人口19%的人，對台灣存有誤解跟仇恨的話，台灣絕不可能有和平穩定可言。

會後接受本報記者訪問時，張五岳進一步說明，兩岸現在應該關注「疫後」怎麼進一步重啟各式各樣交流，去年中國到台灣只有1萬人次、最高的2015年是超過400萬人次。面對疫情導致兩岸各項交流受阻，張五岳呼籲台方政府，應該積極規劃恢復各項民間交流，他強調，即使是美中之間都還要進行那麼多次對話建立「護欄」，兩岸在政府之間沒有交流跟談判的狀態下，只能從兩岸民間交流建立「護欄」。

中共 拜登 北京

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