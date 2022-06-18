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房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

黑白集／壓低油價辦不到 拜登不如蔡英文

黑白集

美國通膨高達8%多，汽油價格一飛沖天，民眾怨聲載道。拜登總統兩度促請石油業者增產，提升原油及汽柴油產量以壓低價格，得到回應卻是：「辦不到！」業者還反嗆，是拜登自己「政策錯誤」。

美國是產油國，又遠離俄烏戰場，還不斷要求各國加緊制裁俄羅斯；自己卻深受高油價之苦，而拜登一籌莫展。這點，咱們台灣人百思不解。台灣九成八的能源都靠進口，國際油氣價格節節高，全台卻感受不到油價上升的壓力；更玄的是，中油迄今已虧損近800億元台幣，近八周還連續宣布調降個一毛五毛的，豈不奇妙！

拜登雖在全球呼風喚雨，但他連國內石油業者都叫不動；光就這點而論，他真的不如蔡英文。蔡總統根本不必親自出馬，只要使個眼色，經濟部就能押著中油虧本倒貼凍漲跌價，萬死不辭。奧妙就在，美國油公司是民營，他們只認市場機制；我們中油是國營，一切唯政府之命是從。至於民營的台塑為何也乖乖跟進，應是深知政治勒索難以違逆吧！

美國石油業者盈餘滿滿，卻還想賺更多，並嗆拜登既要減碳、又要增產的政策自相矛盾。而中油虧損命在旦夕，寧可壯烈成仁也不敢喊漲，多麼大義凜然，光憑這點，拜登就該請蔡英文進白宮一趟，向她請教如何制伏通膨怪獸及石油巨鱷，包括如何封反對者之口。

拜登 石油 油價

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