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美參議員提法案 台列主要非北約盟友

編譯李京倫／台北18日電
美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（圖）與共和黨籍參議員葛理漢，兩重量級參議員16日共同提出「台灣政策法案」，準備增修「台灣關係法」。（路透）
美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（圖）與共和黨籍參議員葛理漢，兩重量級參議員16日共同提出「台灣政策法案」，準備增修「台灣關係法」。（路透）

4月率團訪台的美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham），16日共同提出「台灣政策法案」，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改台駐美代表處名稱等。

兩名議員直言，「台灣政策法案」是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂；參院幕僚表示，梅南德茲與葛理漢希望委員會下周通過這項法案，再呈交參院。

一名熟悉該法案的美國官員告訴路透，美國總統拜登的行政團隊與國務院對此法案感到不安，擔心引發北京反彈。任何法案都必須得到眾院通過，而另一項旨在提高美國對中競爭力的法案已在國會擱置數月。白宮和國務院未回應路透。

梅南德茲發表聲明說：「由於北京持續尋求脅迫和孤立台灣，我們與台灣人民和台灣民主站在一起的決心有多深、多強，不該讓人懷疑，也不應含糊不清。」他說，該法案發出明確訊息，即大陸不該重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍。葛理漢說：「如果我們在中國對台灣的威脅和侵略面前表現出軟弱，危險只會變得更糟」。

草案寫道，如果中國大陸對台灣發動任何侵略行為，美國將對中國大陸實施嚴厲制裁，美國並將在未來四年向台灣提供45億美元的外國軍事融資，並將台灣指定為「主要的非北約盟友」。

美國稱與美軍有戰略合作但未加入北約的密切盟友為「主要非北約盟友」，目前共19國被美國列入，東亞及東南亞國家包括日本、南韓、菲律賓和泰國。

草案寫道，美國將「優先考慮並加快」對台軍售，直到國會確定台灣面臨的威脅已顯著減弱為止，草案並指示美國國防部長設立一個訓練計畫，以提高台美軍隊的作業互通能力（interoperability）。

草案寫道，一旦「在台灣或針對台灣的敵對行動出現重大升級」，如破壞或推翻台灣政府或占領台灣，美國總統應制裁包括大陸國家主席在內的大陸官員。

草案將修改台灣關係法部分內容，包括加入這段文字：美國對台軍售條款「有助於嚇阻中國侵略行為」。

草案也要求國務院推動協商，把「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，並藉由參院同意美國駐台最高官員任命案來提升此一職務的地位。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（圖），兩重量...
美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（圖），兩重量級參議員16日共同提出「台灣政策法案」，準備增修「台灣關係法」。（路透）

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