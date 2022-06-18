美參議員提法案 台列主要非北約盟友

美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（圖）與共和黨籍參議員葛理漢，兩重量級參議員16日共同提出「台灣政策法案」，準備增修「台灣關係法」。（路透）

4月率團訪台的美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham），16日共同提出「台灣政策法案」，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約 盟友」地位、要求美國國務院 協調更改台駐美代表處名稱等。

兩名議員直言，「台灣政策法案」是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂；參院 幕僚表示，梅南德茲與葛理漢希望委員會下周通過這項法案，再呈交參院。

一名熟悉該法案的美國官員告訴路透，美國總統拜登的行政團隊與國務院對此法案感到不安，擔心引發北京反彈。任何法案都必須得到眾院通過，而另一項旨在提高美國對中競爭力的法案已在國會擱置數月。白宮和國務院未回應路透。

梅南德茲發表聲明說：「由於北京持續尋求脅迫和孤立台灣，我們與台灣人民和台灣民主站在一起的決心有多深、多強，不該讓人懷疑，也不應含糊不清。」他說，該法案發出明確訊息，即大陸不該重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍。葛理漢說：「如果我們在中國對台灣的威脅和侵略面前表現出軟弱，危險只會變得更糟」。

草案寫道，如果中國大陸對台灣發動任何侵略行為，美國將對中國大陸實施嚴厲制裁，美國並將在未來四年向台灣提供45億美元的外國軍事融資，並將台灣指定為「主要的非北約盟友」。

美國稱與美軍有戰略合作但未加入北約的密切盟友為「主要非北約盟友」，目前共19國被美國列入，東亞及東南亞國家包括日本、南韓、菲律賓和泰國。

草案寫道，美國將「優先考慮並加快」對台軍售，直到國會確定台灣面臨的威脅已顯著減弱為止，草案並指示美國國防部長設立一個訓練計畫，以提高台美軍隊的作業互通能力（interoperability）。

草案寫道，一旦「在台灣或針對台灣的敵對行動出現重大升級」，如破壞或推翻台灣政府或占領台灣，美國總統應制裁包括大陸國家主席在內的大陸官員。

草案將修改台灣關係法部分內容，包括加入這段文字：美國對台軍售條款「有助於嚇阻中國侵略行為」。

草案也要求國務院推動協商，把「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，並藉由參院同意美國駐台最高官員任命案來提升此一職務的地位。