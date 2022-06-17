美參議員提案將台列「主要非北約盟邦」台外交部：感謝

民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）。 路透

美國民主黨籍參議員 梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）於美東時間6月16日，聯名提出「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），希望大幅提升對台灣的支持，包括美國對台提供數十億美元的安全援助，並將台灣列為「主要非NATO盟邦」。對此台灣外交部17日回應表示高度歡迎與誠摯感謝。

據報導指出，此法案將是1979年台灣關係法以來，美國對台政策最大幅修訂，除了警告中國若武力犯台，將遭到嚴厲制裁，也要求美國未來四年提供45億美元的軍用融資給台灣，並將台灣列為「主要非NATO盟邦」。另外，新法案將修訂台灣關稅法部分內容，像是增列提供台灣「有利嚇阻侵略」的武器，其中也要求國務院 將台灣駐美代表處正名為「台灣代表處」，提升美國在台最高官員需經參院同意等。

據指出，葛瑞姆和梅南德茲希望最快此法案能在下周送交參議院全院審議。

對此台灣外交部表示，該法案全面提升台美關係，包括強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，是美國會近年深具代表性的「旗艦型」挺台法案，並由民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出，彰顯美國國會跨黨派的高度共識與堅定支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部也指出，梅南德茲與葛瑞姆兩位參議員於今年4月訪問台灣，返美後立即提出本項法案，以具體行動展現對台灣的堅定支持。外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。