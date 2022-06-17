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黑白集／台北不如上海? 兩岸皆玻璃心

黑白集

一個台北出生、上海長大、又回台北生活的女生，拿上海台北做比較，本來毛病不大。問題在她是個小網紅，又拿台北猛涮，說得一文不值，終於惹毛另一個網紅孫德榮。孫德榮隨即專開一集節目問候：嘜返來呀（別回來啊）！

小女生的YouTube叫「喝吧！金湯力」，這款雞尾酒就是她的自稱。她抱怨台北沒有生鮮外賣、有些店付錢要用現鈔、出門得帶充電寶、7點前得回家等垃圾車、公車系統超複雜等。她還吐槽，台北既非天龍國，更不高大上，跟上海一比，就只算個城市。

孫德榮看了火冒三丈，也在其「孫腫來了」頻道破口大罵，直呼氣得胃痙攣。網友也群起圍剿，讓金湯力嘗到網暴滋味，有人還要她「滾出台北」。她也順應民意，即刻「滾」去她最喜愛的台南。

小女生的「酒」後真言，竟讓大男人勃然大怒，無非就是薄薄的臉皮耐不住酸！金湯力認為自己是在談文化衝擊，觀眾卻當成政治審判；說台北不如上海，豈不在說台灣輸中國嗎？

這雙城早就相互疊影。白先勇小說裡的「臺北人」，其實盡是上海人；上海封控中爆火的李立群、劉畊宏，卻是台北去的。兩城市各擅勝場，上海至今沒法製成5奈米晶片，台北恐造不出一艘003航母，彼此更應切磋鑑照。兩岸都有玻璃心，關鍵是別中了政客伎倆，將老城炸成廢墟！

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