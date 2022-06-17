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馬英九：九二有共識 但對一個中國解釋不同

記者楊正海、劉宛琳／台北17日電
前總統馬英九（右）16日指出，九二是有共識的。圖為他和國民黨立委蔣萬安（左）出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，並一起向現場民眾致意。(記者胡經周／攝影)
前總統馬英九（右）16日指出，九二是有共識的。圖為他和國民黨立委蔣萬安（左）出席指南宮孚佑帝君成道紀念三獻大典，並一起向現場民眾致意。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席朱立倫訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，引發軒然大波。前總統馬英九和國民黨前主席洪秀柱昨天異口同聲說，「九二有共識」，只是兩岸對「一個中國」的解釋不同。國民黨大陸部主任林祖嘉說，馬、洪說的都沒錯，「一中各表，一中就是有共識，各表就是沒有共識」，國民黨的基本立場沒有改變。

據指出，朱立倫訪美前，國民黨大陸部曾知會中國大陸國台辦並溝通，朱此行以對美的政策為主軸；只是沒想到朱立倫脫稿說出「九二共識是沒有共識的共識」、「國民黨從來不是親中的政黨」，反讓國內炸鍋、對岸尷尬。

林祖嘉昨天證實，確實有先和大陸那邊溝通，知會朱立倫要訪美一事。對於是否有溝通朱在美演說內容？林祖嘉表示，不會特別談，因為國民黨對陸政策一直都是「九二共識、一中各表」。

馬英九指出，「九二是有共識的」，在1992年和大陸達成都支持堅持一個中國原則，但對一個中國的涵意大家解釋不同，11月3日去函給海協會，可不可以用口頭聲明方式各自表達？陸方16日回函稱「我們充分尊重與接受」，共識是一定有的。

洪秀柱表示，1992年兩會達成「兩岸堅持一個中國原則」、「共同努力謀求國家統一」的共識，保留如何表述「一個中國」的創造性模糊的空間，「實在難以理解，九二共識何來沒有共識」？她實在想不透，論述清楚國民黨的兩岸立場有何困難，國民黨何以一步步走到今天，被支持者認為已成小綠、分不清楚藍綠的兩岸政策差異？

她也說，過去國共兩黨的齟齬乃來自於制度之爭，然而時移勢易，現在兩岸的實力懸殊、中共於改革開放後產生的質變，以及美國的兩岸戰略轉移，國民黨都必須有更宏觀的考量、更全面的認識。「親美反共」的言論所引發的軒然大波，縱然或許有被誤解的成分，但是倘若國民黨的路線一旦偏離正軌，未來兩岸又該何去何從？

國民黨 馬英九 兩會

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