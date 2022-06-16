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華府2公關收費助台拓外交 曾牽線蔡英文電賀川普當選

記者高凌雲／台北16日電
駐美代表蕭美琴去年參加拜登總統就職典禮，政府也曾付錢給政治公關蓋哈特遊說。（取材自蕭美琴臉書）
駐美代表蕭美琴去年參加拜登總統就職典禮，政府也曾付錢給政治公關蓋哈特遊說。（取材自蕭美琴臉書）

民進黨常宣傳台美關係穩健，其實很多事情是台灣政府付錢給華府政治公關，透過公關協助。根據美國司法部外國代理人登記檔案，蔡英文總統打電話給川普恭賀當選，是付錢給政治公關杜爾（Bob Dole）牽線安排；駐美代表蕭美琴參加拜登總統就職典禮，也曾付費給政治公關蓋哈特（Dick Gephardt）遊說。

台開放萊豬 潘斯先獲知

台灣還透過另一家政治公關公司操作川普的副總統潘斯，以每月3萬美元聘請波多馬克國際夥伴公司（Potomac International Partners）負責，波多馬克公司與共和黨關係良好，透過該公司，台方與潘斯搭上線。

美國政府規定凡是代表外國政府在美國境內政治遊說，依法都必須向司法部登記，各界可以自由查閱。

根據美國司法部檔案，台灣在2020年8月同意開放萊豬進口前，波多馬克曾經密切與川普財經幕僚、美國經貿部門保持接觸，蔡英文總統2020年8月28日宣布開放萊豬進口，但幾乎與台灣民眾同步或更早一步，波多馬克公司就打電話告知潘斯這項訊息，拉攏白宮關係。

川普競選 台付杜爾14萬

蓋哈特曾任眾議院多數黨領袖，是民主黨極有分量資深政治人物，蓋哈特2013年馬政府時期開始為台灣工作，多年來，台灣每月付2.2萬美元給蓋哈特這張在美遊說王牌。

在蓋哈特之前，曾代表共和黨參選總統的杜爾，早年與國民黨政府友好，離開國會後，成為台灣在美國遊說另一張王牌，台灣每月給付杜爾2萬美元。杜爾在川普競選總統期間領了台灣14萬美元，代表台灣順利打入川普團隊，透過杜爾穿針引線，川普當選後接聽了蔡英文總統的電話。

蔡賴接觸波洛西 見協助

拜登上台後，台灣對美遊說重心轉向民主黨，眾議院議長波洛西是台灣操作重點。根據美國司法部檔案與華府國際政策中心（Center for International Policy）去年發表台灣在美遊說調查報告，蓋哈特與多家代理台灣的政治公關接觸波洛西34次，蓋哈特光是接觸波洛西本人與其幕僚，就多達18次。

民進黨政府大肆宣傳蕭美琴受邀拜登總統就職典禮，根據司法部檔案，蓋哈特事前也曾拜託波洛西索票。蔡英文總統2019年7月過境紐約曾見到波洛西，蓋哈特有出力；今年初副總統賴清德過境美國與波洛西視訊，也是蓋哈特協助。

蔡英文總統2020年8月28日宣布開放萊豬進口，但根據美國司法部網站檔案，波多馬...
蔡英文總統2020年8月28日宣布開放萊豬進口，但根據美國司法部網站檔案，波多馬克公司在2020年8月27日（美國時間）就打電話告知潘斯這項訊息，幾乎與台灣民眾同步或更早一步。（取材自美國司法部網站）

波洛西 川普 司法部

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