美駁陸：台海是國際水域將續航 陸學者：美創新名詞

美國國務院發言人普萊斯14日重申台灣海峽是國際水道，美軍將繼續通過台灣海峽。圖為美軍飛彈驅逐艦貝瑞號航經台海。（路透）

對中國大陸強調台灣海峽享有主權說，美國國務院 發言人普萊斯14日在致路透的電郵中表示：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」有大陸學者解釋，所謂「國際水域」並不是「聯合國 海洋法公約」裡的概念，指這是美國為了海軍航行而創造的新名詞。

本報系聯合報引述路透報導，近年來，美國軍艦，有時還有來自英國和加拿大等盟國的軍艦，數度駛過台灣海峽，激怒北京 。中國外交部13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，還說「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

普萊斯補充說，台灣海峽的和平穩定對世界有長遠的利益，「我們認為，這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要」。

中國新聞網報導，大陸自然資源部海洋發展戰略研究所研究員李明杰指出，對於台灣海峽中間的海域，美國官方用詞是「國際水域」，這是「聯合國海洋法公約」裡沒有的概念，美國政府和學者對「公約」條款和術語採取「偷換」概念的策略，自創了所謂「國際水域」的概念，用以指稱「領海以外的所有海域，包括毗連區、專屬經濟區和公海」，實質上是利用創造的「國際水域」這一美國專屬使用的新概念、新名詞，既為美國行使「航行霸權」保駕護航，又巧妙地規避了其應承擔的國際法義務。

普萊斯重申，美十分關切中國「針對台灣的侵略性言論和脅迫活動」，表示美國「將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽」。

美國國務卿布林肯14日接受美國公共電視網專訪說，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀。但很不幸的，過去十年來，中國在國內行徑愈來愈具壓迫性，在國外則愈來愈具侵略性，包括對台灣採取具潛在危險性、可能破壞穩定的行為。