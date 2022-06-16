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鄧振中：陸若攻台衝擊大於俄烏戰爭 將導致晶片短缺

台灣新聞組／台北16日電
行政院政務委員鄧振中14日表示，中國大陸若對台灣發動軍事攻擊，將導致半導體晶片短缺。(路透)
行政院政務委員鄧振中14日表示，中國大陸若對台灣發動軍事攻擊，將導致半導體晶片短缺。(路透)

行政院政務委員鄧振中14日表示，中國大陸若對台灣發動軍事攻擊，對全球貿易的衝擊將大於烏克蘭戰爭，這將導致半導體晶片短缺。

本報系聯合報報導，俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發大宗商品價格飆漲，各國紛紛禁止糧食出口，導致較貧窮國家可能面臨饑荒。

鄧振中代表台灣出席世界貿易組織12日至15日在瑞士日內瓦舉辦的第12屆部長會議，他在會外接受路透訪問表示，如果中國攻打台灣，衝擊將更大，因為全球電動車和手機極度依賴台灣晶片，「將會出現全球供應短缺」。

台灣在製造最先進晶片上主宰全球市場，根據台灣政府數據，這項出口總值去年高達1180億美元。鄧振中表示，台灣出口有40%到大陸，他希望減少這個比率。

對鄧振中說希望對中國大陸出口能減少，經濟部官員昨表示，目前沒有收到相關政策訊息或指示，不過台灣廠商在過去幾年，也逐漸注意到地緣政治風險，認同全球化布局的重要性，因此這可能是一個趨勢，但政策上還沒有相關作法。

台灣駐WTO代表團指出，鄧振中14日與歐洲議會貿易委員會進行會談，聚焦台歐盟之間可增加半導體產業相互研發合作。

代表團指出，鄧振中及台灣常駐世貿代表羅昌發14日再與歐洲議會貿易委員會主席朗吉一行七位議員舉行雙邊會談，雙方就世貿議題及強化台歐盟關係等交換意見。

鄧振中首先感謝歐洲議會對台灣的支持，特別是支持台歐盟締結雙邊投資協定。鄧振中表示，台歐盟在許多議題上的立場一致，雙方也同屬民主陣營，應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權的保護，台灣也將持續研發半導體，維持技術領先優勢。

朗吉則說，台歐盟夥伴關係十分重要，同意雙方在半導體等優勢產業的合作應持續強化；歐盟認為台灣是個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，盼與台灣進一步深化合作關係。

歐盟 晶片 烏克蘭

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