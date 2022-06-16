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蔡政府下功夫拉攏川普 邀他兒媳參加雙橡園活動

記者高凌雲、程遠述／台北16日電
川普。(Getty Images)
川普。(Getty Images)

民進黨政府對美國前總統川普可說下足功夫，競選期間就透過政治公關杜爾拉近關係，川普當選後，民進黨政府也曾透過杜爾邀川普兒子與媳婦艾瑞克夫婦兩人一起參加華府雙橡園活動。

杜爾已在2021年12月病逝，杜爾算是美國共和黨重量級人物，生前受到駐美代表處倚重，前任駐美代表高碩泰與擔任過美國眾議院議長的金瑞契餐敘，也是透過杜爾安排牽線。

台灣對川普周邊的遊說對象，包括副總統潘斯與川普家人，杜爾曾申報邀川普兒子艾瑞克參加雙橡園活動。

參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與眾議院外交關係委員會主席米克斯（Gregory Meeks），兩位都是台灣透過美國政治公關長期拉攏掌握的對象。據2019年申報資料，台灣代理接觸民主黨的梅南德茲六次，參院外交關係委員會16次，梅南德茲發表不少支持台灣言論。

米克斯是民主黨，在同為民主黨的拜登總統2021年1月就職後，幾天之內，當時駐美代表處國會組組長馬博元立刻簽下米克斯的資深顧問馬凱（Mike McKay），以半年9萬美元代價，請馬凱幫助台灣遊說，馬凱對米克斯的影響，自然不在話下。

對於是否砸錢找公關公司營造台美關係，外交部昨天發聲明表示，駐美代表處聘用公關公司協助推動強化台美關係，是政府長年的一貫作法，跨越不同政黨的政府皆同，並非單一政黨所獨創或獨有的運作。

外交部聲明指出，公關公司在美國為台灣進行遊說工作，一向嚴格遵守相關法律，其預算也由立法院進行完整、合法、透明的監督。

川普 民主黨 民進黨

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