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新聞眼／對美公關外交須務實 浮誇內宣可免

記者 高凌雲

美國作為西方世界的超級大國，華府成為世界各國遊說的對象，毫不意外，不只是台灣，就是中國都聘請政治公關在華府活動，台灣在美國遊說規模，還小於日韓，透過政治公關操作的外交活動，會有某些效果，但除銀彈聘政治公關「喬」事情，台灣的對美外交實質掌握該怎麼辦，還須務實思考。光靠別人幫忙打通關節，政府拿來大內宣，這不太務實。

中華民國對美國外交遊說，早年有中國遊說團（China Lobby）的一群人，蔣中正總統倚賴孔祥熙兒子孔令侃、孔令傑對美遊說，孔家兄弟可將政府極機密資料，親自帶往美國交給美方人士，避開美國駐華大使館國務院系統。

孔家兄弟影響力大，前駐美代表袁健生曾說過一個故事，聯繫拜訪共和黨參議員高華德，對方辦公室反問，有沒有先跟孔家兄弟接洽，讓他見識到孔家影響力。

蔣經國擔任行政院長期間，調整對美外交遊說，駐美大使館首創國會組，由胡旭光領頭外交人員專責對國會活動，這個任務培養出許多後來的知名外交官，李大維、沈呂巡、馮寄台等，台灣關係法就是台灣外交遊說的成果。

1990年代台灣錢淹腳目，李登輝總統可運用資源多，透過卡西迪遊說國會，為他自己安排訪問美國，這才讓台灣運用華府政治公關成為話題。

美國是金錢帝國，聘請政治公關在華府遊說，是按照美國政治遊戲規則玩，錢能搞定，就花錢買，買對人，就能成事。不過，某些台灣聘請的政治公關，其實是後謝，藉此名義答謝對方金錢，不在意對方能不能幫忙。

台灣國際環境特殊，花錢找人在華府喬事，打通關節，合情合理，外交講究實效，有用就好。這些人拿錢辦事，幕後幫台灣搞定事情，卻變成台灣的外交成就，那就有些名不副實。

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