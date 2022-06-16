我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

美國老兵苦尋日裔戀人70年 華裔女孩伸援 91歲密西根重逢

輸陸石斑 借單出包？漁業署追11養殖場

記者彭宣雅／台北16日電
大陸禁台灣石斑魚輸入，農委會初步調查結果顯示確有借單問題，部分漁獲來源仍不明。(記者葉信菉／攝影)
大陸禁台灣石斑魚輸入，農委會初步調查結果顯示確有借單問題，部分漁獲來源仍不明。(記者葉信菉／攝影)

中國大陸以有藥物殘留為由禁止台灣石斑魚輸出大陸。根據農委會漁業署最新查核進度，這回出問題的二艘活魚運搬漁船出的魚貨，檯面上系統登載來自三場養殖場根本沒出貨，運搬船業者隨後供出，來源其實是沒在系統上的其他11家養殖場，漁業署正持續追查中。此狀況也與產業盛傳恐是「借單」出問題不謀而合。

所謂借單（或稱借牌），是活魚運搬業者Ａ聲稱出的貨來自合法可外銷的Ｂ養殖業者，但可能因Ｂ魚量不夠，便拿Ｃ養殖業者的魚混貨，但Ｃ養殖業者不見得是合法外銷業者；或根本魚貨來源完全沒有Ｂ養殖業者。根據農委會漁業署統計，石斑魚養殖戶約有2000戶，但合法納管、合格的外銷養殖場僅458場。

漁業署副署長林國平表示，運搬船業者另供出同航次供貨的11家養殖場，目前全被移動管制及採樣送驗，以及檢視供應鏈各環節；業者登載不實，可依法開罰3萬（台幣，下同，約1020美元）到15萬元，情節嚴重可直接廢止作業許可。

屏東養殖協會總幹事陳啟宏說，若真有違法用藥「就請政府揪出來」；活魚運搬業者不應只是丟出養殖業者名單，但名單確不確實卻不得而知，且列於名單多為有產銷履歷、養殖登記、有認證的合法業者，事後去複查、稽核、檢驗當然都沒問題，但若因借單出問題，卻害了整個產業。

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，去年以來，多次向台灣有關方面通報多批石斑魚藥物不合格情況，並要求完善安全管理體系。台灣方面從未提供進行整改的證據。他強調，解決問題的當務之急，一是切實整改，二是停止政治操弄。

農委會與陸委會紛紛駁斥，陸委會強調今年已三度透過兩岸協議平台通報，呼籲陸方勿以技術性問題阻礙兩岸農產貿易，影響兩岸關係。農委會則稱去年至今，台方五度回函說明，包括加強檢疫、落實生物安全，也曾回覆已進行調查。

石斑魚借單疑雲 製表╱彭宣雅
石斑魚借單疑雲 製表╱彭宣雅

供應鏈

上一則

華視屢出包 NCC只罰台幣100萬挨轟

下一則

鄧振中：陸若攻台衝擊大於俄烏戰爭 將導致晶片短缺

延伸閱讀

台灣石斑遭禁 學者：北京讓利不等於一路開綠燈

台灣石斑遭禁 學者：北京讓利不等於一路開綠燈
黑白集／王心凌憑本事登陸 石斑魚戀讓利擱淺

黑白集／王心凌憑本事登陸 石斑魚戀讓利擱淺
抗中卻放任農漁民不管 政府另類養套殺

抗中卻放任農漁民不管 政府另類養套殺
新聞評論／石斑被禁 滿朝高官仍只有幾句台詞

新聞評論／石斑被禁 滿朝高官仍只有幾句台詞

熱門新聞

飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚