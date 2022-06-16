輸陸石斑 借單出包？漁業署追11養殖場

大陸禁台灣石斑魚輸入，農委會初步調查結果顯示確有借單問題，部分漁獲來源仍不明。(記者葉信菉／攝影)

中國大陸以有藥物殘留為由禁止台灣石斑魚輸出大陸。根據農委會漁業署最新查核進度，這回出問題的二艘活魚運搬漁船出的魚貨，檯面上系統登載來自三場養殖場根本沒出貨，運搬船業者隨後供出，來源其實是沒在系統上的其他11家養殖場，漁業署正持續追查中。此狀況也與產業盛傳恐是「借單」出問題不謀而合。

所謂借單（或稱借牌），是活魚運搬業者Ａ聲稱出的貨來自合法可外銷的Ｂ養殖業者，但可能因Ｂ魚量不夠，便拿Ｃ養殖業者的魚混貨，但Ｃ養殖業者不見得是合法外銷業者；或根本魚貨來源完全沒有Ｂ養殖業者。根據農委會漁業署統計，石斑魚養殖戶約有2000戶，但合法納管、合格的外銷養殖場僅458場。

漁業署副署長林國平表示，運搬船業者另供出同航次供貨的11家養殖場，目前全被移動管制及採樣送驗，以及檢視供應鏈 各環節；業者登載不實，可依法開罰3萬（台幣，下同，約1020美元）到15萬元，情節嚴重可直接廢止作業許可。

屏東養殖協會總幹事陳啟宏說，若真有違法用藥「就請政府揪出來」；活魚運搬業者不應只是丟出養殖業者名單，但名單確不確實卻不得而知，且列於名單多為有產銷履歷、養殖登記、有認證的合法業者，事後去複查、稽核、檢驗當然都沒問題，但若因借單出問題，卻害了整個產業。

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，去年以來，多次向台灣有關方面通報多批石斑魚藥物不合格情況，並要求完善安全管理體系。台灣方面從未提供進行整改的證據。他強調，解決問題的當務之急，一是切實整改，二是停止政治操弄。

農委會與陸委會紛紛駁斥，陸委會強調今年已三度透過兩岸協議平台通報，呼籲陸方勿以技術性問題阻礙兩岸農產貿易，影響兩岸關係。農委會則稱去年至今，台方五度回函說明，包括加強檢疫、落實生物安全，也曾回覆已進行調查。