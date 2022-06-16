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台灣白帶魚驗出新冠病毒 大陸禁進口1周

台灣新聞組／台北16日電
基隆北都冷凍食品出口到中國大陸的白帶魚，被檢出新冠病毒核酸陽性，大陸宣布16日前暫停接受北都冷凍進口申報。(記者邱瑞杰／攝影)
基隆北都冷凍食品出口到中國大陸的白帶魚，被檢出新冠病毒核酸陽性，大陸宣布16日前暫停接受北都冷凍進口申報。(記者邱瑞杰／攝影)

中國大陸海關總署6月10日公告稱，台灣的北都冷凍食品輸陸的一批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，暫停進口申報一周，禁令到今天。這應是台灣企業首度被以檢出新冠病毒為由暫停申報進口。

農委會發言人陳淑蓉表示，會透過兩岸相關平台具體要求陸方提供科學證據。

被大陸海關總署公告點名在包裝上驗出新冠病毒的北都冷凍食品表示，問題可能出在供貨商處理魚貨流程，已在釐清出錯環節並設法改善。北都強調，都要上游供貨商依對岸要求，在船邊裝箱裝袋時要先做消毒，裝櫃完成後再做一次消毒，運出貨櫃時再消毒，沒想到會被驗出病毒。公司已通知供貨商檢討作業流程，避免再出狀況。

大陸國台辦發言人馬曉光昨答覆大陸央視記者關於台灣冷凍水產品被驗出新冠病毒一事，提及此事。這應是台灣企業首度被以檢出新冠病毒為由暫停申報進口，但一年多來，包括美國、日本、俄羅斯、南韓、印尼等國的企業，都曾因進口包裝採樣出現新冠病毒陽性反應，被大陸海關採取「緊急預防性措施」。6月10日當天，還有印度三家企業、越南五家企業、阿根廷一家企業，也被公告採取「緊急預防性措施」。

根據2020年9月11日大陸海關總署的公告，若境外企業冷鏈食品跟包裝被驗出新冠病毒核酸陽性，前兩次分別暫停接受該企業產品進口申報一周，第三次開始則暫停四周。

台灣食藥署表示，先前大陸曾在冷凍食品包裝驗出新冠病毒，當時指揮中心要求食藥署進行相關抽檢，2020年11月至2021年1月底，曾抽驗多批國外輸入豬、牛、鮭魚等，但均未驗出有陽性反應，目前仍維持每月不定期查驗。

民進黨立法院黨團指出，這就是典型中國在台灣大選前的「以商、以農逼政」的手段，即使食品上有殘留病毒，也沒傳染力。國民黨團則指出，希望透過機制好好溝通，民進黨立委的無謂謾罵，無助於解決問題。

民進黨 越南 國民黨

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