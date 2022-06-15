雲峰飛彈打北京？ 游錫堃改口：和平才能帶來幸福

立法院長游錫堃。（本報資料照片）

立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及「雲峰飛彈」可以打到北京 ，現在雲峰飛彈已經量產，台灣具有攻擊北京的能力，北京侵台前須三思，引發議論。游錫堃昨天受訪時澄清，量產是他看媒體的報導，他講的比較簡化；他的主要訴求是和平，和平才能帶來幸福。

游錫堃日前受邀參加視訊演講時指出，雲峰飛彈可以打到北京，當然台灣沒有要侵略中國，不會像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但北京要攻打台灣前，要先想想台灣已具有攻擊北京的能力，中國不要「傷敵八百、自損一千」。

媒體昨詢問，雲峰飛彈是否已經量產，射程可到北京？游錫堃說，他沒有說過「那時候已經量產」，他是講的比較簡單。游還要媒體重新檢視當天演講內容前後文，他最主要強調的是和平，這樣大家才會幸福。

至於國軍是否已完成雲峰飛彈研發、甚至已經量產，以及射程等，游錫堃重申，雲峰飛彈訊息是看媒體報導，他沒有參與國安，沒有講雲峰飛彈量產。

駐日代表謝長廷昨在臉書 表示，發動戰爭前應為人民及長遠發展而細思，不要輕易破壞和平，這才是最近雲峰飛彈話題的積極意義。中國軍事武力強過台灣很多，但台灣一旦受到攻擊，也不可能束手待斃，戰爭沒有勝利者，中國一旦啟動戰爭，可能很多國家都在等待或趁機加速其崩潰、弱化，中國所謂邁入小康社會的努力將一切歸零。