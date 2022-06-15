冷眼集／游錫堃輕率發言 當心雲峰變劍鋒

立法院院長游錫堃。（本報資料照片）

立法院長游錫堃日前演講時提及，雲峰飛彈射程可以打到北京 ，而且已經量產，此番言論引發軒然大波；事隔二日，游錫堃昨受訪時澄清，相關說法是看媒體報導得知。隨著俄烏開戰，台海局勢備受國際關注，尤其事涉兩岸軍事機密，國會議長畢竟不是政論名嘴，縱然看報能知天下事，但發言務必謹慎，當心「雲峰變劍鋒」。

還原當天演講內容，投影片上有標題稱「雲峰可量產」的新聞畫面，游錫堃也確實提到「我當行政院長時也有稍微知道，現在雲峰飛彈已經量產，知道有的不能說，但媒體有報導，雲峰飛彈已經可以攻到北京。」

游錫堃在演講時列舉雄三飛彈、雲峰飛彈，旨在提醒台灣有自我防衛能力，北京侵台前須三思。談話用意固然是呼籲國人做好準備，勿恃敵之不來，要實而備之，但過度凸顯「可以打到北京」，也不無挑釁意味。

或許發現自己無意間透露機敏資訊，游錫堃14日改口稱「是看媒體報導」，他當行政院長已是20年前，怎可能當時就量產，試圖為己解套。不論如何，游錫堃是全中華民國 唯一當過行政院長和立法院長的官員，在民進黨政府具有一定分量，兩岸關係豈可「盍各言爾志」。

身為國會議長，談話內容代表民意最高殿堂，任何議題的表態都應更加嚴肅看待。游錫堃不僅堅持一邊一國、還主張「台美建交」，彰顯獨派立場，但他的政治角色是蔡英文 總統欽點的立法院長，任何談話都不會只代表個人意見。古有云「一言興邦，一言喪邦」，人稱「水牛伯」的游錫堃，為人憨厚，發言也要多點警覺，否則飛彈還沒發射，流彈就先掃到自己。