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台出口冷凍白帶魚外包裝 中國稱檢出新冠陽性

記者彭宣雅／台北報導
中國海關總署公告，稱從台灣輸入的冷凍白帶魚外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照海關總署公告2020年第103號規定，暫停接受相關企業的產品進口申報1周。（截圖自中國海關總署）
中國海關總署公告，稱從台灣輸入的冷凍白帶魚外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照海關總署公告2020年第103號規定，暫停接受相關企業的產品進口申報1周。（截圖自中國海關總署）

中國海關總署公告，稱從台灣輸入中國的冷凍白帶魚外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，依照中國海關總署公告2020年第103號規定，中國海關從6月10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1周。

北都冷凍食品今天表示，問題可能出在供貨商處理魚貨流程，已在釐清出錯環節並設法改善。

中國海關總署10日發布「對台灣地區1家企業採取緊急預防性措施」訊息，指由台灣基隆北都冷凍輸往大陸的一批次冰鮮白帶魚的包裝樣本，檢出新冠病毒核酸陽性。海關將依相關規定，自即日起暫停接受北都冷凍的產品進口申報一周，即到6月16日都暫停受理。

北都業者表示，都有要上游供貨商依對岸要求，在船邊裝箱裝袋時要先做一次消毒，裝櫃完成後再做一次消毒，運出貨櫃時再消毒，沒想到會再被驗出病毒。公司已通知供貨商檢討作業流程，避免再出狀況。

中國海關總署在2020年9月11日公布第103號公告，公告載明為防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，保護消費者身體健康安全，中國海關對檢出新冠病毒和宣揚性的進口冷鏈食品境外生產企業實施緊急預防性措施。

公告中也說，同一境外生產企業輸華冷鏈食品，或其包裝第1次和第2次被檢出新冠病毒核酸陽性的，中國海關分別暫停接受該企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復；同一境外生產企業先後被檢出新冠病毒核酸陽性3次以上的，海關暫停接受該企業產品進口申報4周，期滿後自動恢復。

2020年，中國海關也曾在厄瓜多輸中的冷凍白蝦，檢出新冠肺炎病毒核酸陽性；同年，海關總署也曾公告，英國與巴西向陸通報，豬肉、牛肉企業因員工檢出新冠肺炎陽性，當時自主暫停產品銷中。

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