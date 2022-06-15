在陸銀行開戶…台胞證若過期 帳戶將遭接管

受疫情 影響，許多台商無法頻繁往來兩岸，連帶台胞證過期後導致個人帳戶被中國大陸銀行暫時管控，大陸銀行業者建議台商，快找原開戶銀行溝通，尋求解決方法。

台商吳先生已有兩年沒有回到上海，不過近期收到在大陸開戶的銀行簡訊通知，提醒他五年有效期的台胞證即將到期，除了辦理換發台胞證的手續外，還須親自拿台胞證至銀行櫃台，辦理資料更新，否則帳戶會被銀行管控。

在台灣的大陸建設銀行客服表示，由於在台的陸資銀行，都只有辦理企業客戶業務，無法提供個人客戶業務服務，還是得找當初開戶所在銀行。

在大陸的建設銀行客服指出，因應疫情往來不方便影響，有提供90天的寬限時間，證件過期90天內，還是可提款，但90天後帳戶就被管控，「錢還是客戶的，只要臨櫃辦理解凍後就可以提款」。

該客服補充，台商台胞最好還是打電話到原開戶銀行客服中心說明，但還是要拿著台胞證親自臨櫃辦理資料更新。

在大陸的中國銀行客服提到，由於大陸與港澳台的分行各自獨立，在大陸開戶的台胞還是得親自臨櫃辦理。若帳戶遭凍結，可先打電話到客服熱線說明情況，視情況短暫開通廿四小時解凍；台胞證換發後可透過「中銀在家」先更新個人資料。

台胞客群較多的富邦華一客服則表示，可透過手機 銀行APP，在銀行工作日，點選首頁的線上視訊，然後拿著更新後的台胞證，與線上客服聯繫，即可完成資料更新，不需要親自臨櫃辦理。