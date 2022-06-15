黑白集／王心凌憑本事登陸 石斑魚戀讓利擱淺

中國大陸對台灣石斑魚下禁令，理由是多次查出禁藥和土黴素超標，蔡政府咬定對岸打壓。鳳梨被陸方查出介殼蟲遭禁入時，政府也哀呼對岸打壓。然而，銷日鳳梨的蟲蟲驗出率比大陸還高，今年上半年逾三成，幾乎是去年翻倍，難怪售價跳水。日本 海關，算是還大陸清白。

馬政府時，石斑銷陸逾八成，其他輸往東南亞 與美日。到了蔡政府，幾乎全押中港市場。當大陸、東南亞的競爭者因應歐盟、日本提升安全衛生標準，放眼更遠更大的市場，高屏石斑仍安逸吞食北京政治飼料，終於等到被禁這一天。

石斑魚素有「政治魚」稱號。靠ECFA早收清單起造養殖王國，又因大陸打奢，青雲行情漸落凡間；直到兩岸逆風，大陸不再讓利，王國招牌隨風倒地。這故事，說的是貪戀一池榮華，錯過一個藍海，產業不升級，自然被競爭巨輪輾過去。

蔡政府痛批大陸政治操作，農漁產被退貨是打壓，藝人赴陸發展是被統戰。但看看劉畊宏、王心凌 ，沒有政治靠山，單憑唱跳本事，全國刷屏，事業起死回生。反而是國台辦和電視台看到廣大群眾喜好，連忙追捧賺流量蹭人氣。

奔40的王心凌充滿活力，趕上大陸懷舊商機。石斑未老，一味泅游政治死水，則盡失生猛。蔡政府講政治，不問競爭力，到頭來，農漁業只剩芒果乾一地。