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台灣石斑遭禁 學者：北京讓利不等於一路開綠燈

記者陳舜協、彭宣雅／台北15日電
高雄永安區是台灣重要的石斑魚產地，大陸封殺台灣石斑魚進口讓當地漁民憂心。（記者劉學聖／攝影）
高雄永安區是台灣重要的石斑魚產地，大陸封殺台灣石斑魚進口讓當地漁民憂心。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸以用藥為由暫停台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲主動提起石斑魚是被列入兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單品項，當初兩岸簽署時強調對台灣讓利，如今卻撤銷，與ECFA早收清單意旨矛盾。但學者認為，將石斑魚被禁牽扯ECFA早收清單讓利，是政治操作、為選舉服務的解讀，「對台讓利不等於一路開綠燈」。

事實上，兩岸簽署ECFA時，秉持互惠、互利，各自在石化、紡織、工具機、運輸及金融服務業等領域進行程度不一的鬆綁、開放，並列入早收清單內，唯獨在農漁產，大陸一口氣開放石斑魚、烏魚、午仔魚、文心蘭、紅龍果、香蕉等18品項，台灣則寸土不讓，沒有任何大陸農漁產品被列入早收清單。

至於農委會擬狀告世界貿易組織（WTO），台大國企系副教授盧信昌說，大陸海關以多次在台灣石斑魚中驗出禁藥及有害物質超標理由，宣布暫停進口處分的邊境措施，並未違反WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定的規範，包括日本、紐西蘭及其他國家，台灣鮮果、水產品都曾有因有害生物或被驗出禁藥被退運、銷毀或暫停進口等處分前例。

盧信昌說不認為大陸禁台灣石斑，是與ECFA早收清單有關連，他說，若真要訴諸WTO解決，農委會應對台灣所有石斑魚養殖場全面性查驗，才能有充分證據指控大陸禁台灣石斑魚是政治操作；民進黨政府未展開全面查驗，就斷定北京禁台灣石斑魚進口目的在於打擊台灣，背後充滿選舉解讀。

台灣石斑魚遭北京下禁令，農委會計畫以延養、內銷、外銷因應。但業界分析，台灣石斑魚過去外銷市場九成到大陸，但因以「活魚運搬」為特殊的銷售方式，加上高價、魚體大型需分切、料理不易，台灣市場接受度恐有限，外銷也有相關國際認證關卡需克服，要轉內外銷都將是難題。

石斑魚大王戴崑財說，石斑魚大多辦桌、宴會才上桌，但疫情期間聚餐、宴會減少，沒有餐廳市場、家庭又吃不起，加上料理不方便，內銷市場沒這麼好推。

至於外銷，某南部養殖業者說，大型的石斑魚皮下組織豐厚、油膩感重，外國人不太接受。台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢則說，外銷漁產要看不同國家及通路商要求，但台灣養殖戶多小戶，要做相關認證成本高，且拿政府補助習慣了，會認為要多花錢做認證應要政府出錢。

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